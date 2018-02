35 migrantů ve dvou kamionech na Plzeňsku. Soud poslal řidiče do vazby

TACHOV/PLZEŇSKO Okresní soud v Tachově poslal do vazby řidiče a spolujezdce z kamionu s migranty, který zadržela v pátek policie na Plzeňsku. Dva kamiony, ve kterých nelegálně cestovalo 35 cizinců, zadrželi policisté v pátek večer na dálnici D5 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku a za Plzní nedaleko obce Šlovice ve směru na Rozvadov.

O uvalení vazby na řidiče a spolujezdce z druhého kamionu právě začal rozhodovat Okresní soud Plzeň-jih.



Migranti byli už v neděli přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé - Jezové.

Kamiony směřovaly k přechodu do Německa. Policisté zadrželi řidiče a jejich spolujezdce ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let. Všichni jsou cizinci a jsou obviněni z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Mezi 35 migranty bylo 11 dětí. Policie zjišťuje, zda by v rámci dublinského systému a jeho nařízení bylo možné jejich navrácení do příslušného státu, kde je cizinec žadatelem o azyl. Další možností je postup podle readmisní dohody se Slovenskou republikou, odkud kamiony přijely do České republiky.