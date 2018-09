800 tisíc, 500 tisíc a 30 tisíc. Bral hejtman Půta úplatky? Soud je za dveřmi. Těším se, hlásí

LIBEREC/PRAHA Už v úterý se začne v soudní síni rozplétat příběh, který kriminalisté započali v listopadu 2014. Právě tehdy obvinili hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu z korupce. Měl inkasovat statisícové všimné za podporu projektu financovaného z evropských peněz. První muž regionu vinu dlouhodobě odmítá, na start procesu se podle svých slov těší. Státní zástupce zase upozorňuje na řadu sesbíraných důkazů.

„Jsem připravený se soudem spolupracovat. Zjistil jsem, že se těším, až to začne. Za chvíli to budou čtyři roky, co mě obvinili. A ­tvrdit, že vám to nevstoupí do života, tak samozřejmě vstoupí,“ uvedl pro Lidovky.cz Půta. S účastí na úterním startu hlavního líčení počítá. Strategii pro očištění svého jména zatím tají. Nicméně na pondělí svolal tiskovou konferenci, kde by ji měl přiblížit. Hodlá také objasnit, jak skloubí docházku k soudu s funkcí hejtmana.

Půta dlouhodobě tvrdí, že se ničeho špatného nedopustil. Přijetí úplatku odmítá. K několikaleté práci policie na případu má zásadní výhrady, od soudu proto očekává ze svého pohledu korektnější přístup. „Že bych měl pocit, že přípravné řízení bylo ukázkou toho, jak má fungovat spravedlnost, to skutečně nemám,“ podotkl hejtman, kterého v kauze zastupuje respektovaný odborník na trestní právo, advokát Tomáš Gřivna.

Hlavní linie případu se vine kolem projektu rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, jejíž náklady ve výši 65 milionů korun měly z velké části pokrýt peníze z evropských fondů. Půta jako někdejší šéf výboru dotačního programu Severovýchod měl za úplatek 500 tisíc garantovat financování záměru. Případ je výjimečně rozsáhlý, zodpovídat se v­ něm na lavici obžalovaných bude 13 lidí a ­čtyři firmy včetně stavebního gigantu Metrostav.

‚Když to bude trvat rok, bude to zázrak‘

„V tuto chvíli nemá soud informace o tom, že by některý z obžalovaných neměl být přítomen na hlavním líčení,“ upozornila server Lidovky.cz Karolina Francová, tisková mluvčí liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem, jenž se bude kauzou zabývat. Vyřešit ji má soudce Petr Neumann. Jak náročný proces očekává, lze jen hádat. Na dotazy serveru Lidovky.cz reagoval, že během soudního řízení ponechá kauzu bez komentáře.

Kde jsou peníze? Kriminalisté hejtmana Půtu při údajném přijímaní úplatku za ruku nechytili, řídí se ale několika indiciemi. Jednou z nich je nalezený dokument, který náležel s největší pravděpodobností Janu Petráňovi z Metrostavu.

Na listině byl rozpis částek u kódovaných jmen, obnos ve výši 800 tisíc korun byl uvedený u přezdívky Nejvyšší. Tato přezdívka podle informací z odposlechů patřila Půtovi.

Případ poslal k soudu žalobce Radim Kadlček, který od března vede celé Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Obžalobu dával dohromady téměř deset měsíců, podal ji loni v prosinci. Celkem čítá 250 stránek. „Vývoj řízení před soudem je těžké předvídat. Obecně lze říci, že důkazní materiál v této trestní věci je poměrně obsáhlý,“ uvedl pro Lidovky.cz před úterním líčením žalobce.

Jednání je zatím naplánované na úterý, středu a čtvrtek tohoto týdne a stejné dny v týdnu příštím. Vzhledem ke složitosti kauzy, množství obžalovaných a objemu zajištěných důkazů se dá s­ jistotou říci, že letos rozsudek nezazní. Pokud vše pošlape mimořádně dobře, mohl by se k­ němu soud dopracovat v druhé půli roku příštího. „Právníci mi říkají, že když to bude trvat rok, tak to bude zázrak,“ poznamenal k ­tomu hejtman.

800 tisíc slíbených, 500 tisíc vyplacených

Lidovky.cz mají obžalobu k ­dispozici. Podle ní se hejtman za úplatu zasadil o to, aby měl záměr obecně prospěšné společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) na opravu kostela zajištěný přísun evropských peněz. Půta údajně nejprve v první půli roku 2013 na třech po sobě jdoucích zasedáních výboru dotačního úřadu plédoval za profinancování už provedené části opravy, kterou pro GEPO zajišťovala firma Metrostav.

„Ing. Jaroslav Stuchlík a Ing. Jan Petráň na základě předchozí dohody s Ing. Petrem Jirkůvem požádali v Liberci Bc. Martina Půtu, aby zajistil vlivem svého postavení předsedy Regionální rady soudržnosti regionu Severovýchod, (…), aby stavební práce na opravě obou budov, v té době již zčásti provedené, byly společnosti Metrostav a.s. uhrazeny z rozpočtu Evropské unie, a to za (…) slíbený úplatek ve výši 800 ­000 ­korun,“ stojí k tomu v obžalobě.

Stuchlík s Petráněm jsou představitelé Metrostavu. Půtova podpora v tomto ohledu byla důležitá, jelikož projekt platil za rizikový. Ze strany poskytovatele dotace dokonce hrozilo odstoupení od kontraktu, tomu přitom hejtman bránil. Podle obžaloby za svou aktivitu ze slíbeného úplatku převzal půl milionu v hotovosti, peníze měl dostat do ruky v období od ledna do března 2014.

‚Jednal v rozporu sloužit veřejnému prospěchu‘

Stejná trojice měla s Půtou jedno brzké říjnové ráno 2013 na benzince Shell v Liberci dohodnout, že převezmou jeho dluh 30 tisíc vůči jednomu živnostníkovi zaangažovanému v projektu. Za to měl protlačit průběžné financování projektu, což nebylo v plánu. S­ uvolněním peněz se počítalo po jeho dokončení. „Dne 3. března 2014 fakticky dojednal podporu předsednictva regionální rady ke schválení průběžného financování,“ stojí v­ obžalobě.

Případ k soudu málem nedošel Ještě před nařízením hlavního líčení byla ve hře varianta, že se případ vrátí policii. Jak v dubnu informovaly Lidovky.cz, soudce Neumann o takové možnosti uvažoval. „Je nařízeno neveřejné zasedání za účelem předběžného projednání obžaloby,“ řekla tehdy mluvčí soudu Karolína Francová.

Předběžné projednání obžaloby zpravidla probíhá ve chvíli, kdy podle soudce obžaloba není způsobilá pro hlavní líčení. Nakonec ale soudce Neumann případ do soudní síně pustil, rozhodl o tom 23. května.

„Jednal v rozporu s povinností sloužit vždy veřejnému prospěchu a zdržet se jednání, které by ohrozilo důvěryhodnost procesu implementace a fungování Regionálního operačního programu Severovýchod,“ píše žalobce o­ jednání Půty. Hejtman stane před soudem kvůli zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, což ho v­ případě uznání viny může připravit až o 12 let svobody.

Druhou část případu představuje snaha o zmanipulování dotace v ­hodnotě 30 milionů korun na projekt takzvané oddechové zóny Perštýn, za kterým stála rovněž Geotermální energie pro občany. V této linii případu hejtman Půta k aktérům nepatří. Vesměs mezi obžalovanými v celém případu figurují podnikatelé, manažeři a­ úředníci. U žádného ze záměrů se nakonec dotační prostředky nevyplácely, především k tomu přispěl zásah policie.