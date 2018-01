Paralelní prezidentské světy

Světy soupeřů o prezidentskou funkci jako by neměly nic společného. Proti politickému pitbulovi Miloši Zemanovi stojí decentní akademik Jiří Drahoš. Ale je to skutečně tak, že spolu nic nesdílí? Jaké měli dětství, co bylo uzlovými body jejich životů a co je na pozadí společenských změn bývalého Československa a České republiky utvářelo? Odpovědi se server Lidovky.cz pokusil najít ve srovnání osobních příběhů obou mužů.