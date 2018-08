A Oscara získá kdo? Na filmový festival v Benátkách přijede Ryan Gosling nebo Lady Gaga

Právě dnes začíná v Benátkách jubilejní, 75. ročník jednoho z nejvýznamnějších světových filmových festivalů, který letos v soutěži uvede 21 filmů světových režisérů a jedné režisérky. A podle zkušeností z minulých let představí i favorita příštích Oscarů.

Při pohledu na seznam jmen v hlavní soutěži není divu, že umělecký ředitel festivalu Alberto Barbera musí opět čelit otázkám, proč je v jeho soutěži málo žen. A opět odpovídá stejně, tedy ve smyslu, že nejde o pohlaví, ale o kvalitu. Kvóty zavádět nehodlá. „Pokud bych k tomu byl někdy nucen, změním práci,“ prohlásil Barbera na tiskové konferenci. Podle něj nejde o diskriminaci, ale o respekt. „Zavedení kvót a procent by ponížilo v první řadě samotné ženy,“ dodal Barbera, podle nějž by se mělo především řešit, jaké a zda mají ženy prostředky a možnosti točit filmy.



Tou šťastnou jedinou ženou v letošní soutěži je Australanka Jennifer Kentová, která v Benátkách představí thriller z tasmánské divočiny The Nightingale (Slavík). Její mužští kolegové pak uvedou další dvě desítky filmů různých žánrů a proveniencí a už teď je skoro jisté, že nejméně jeden z nich dostane kromě ceny z Benátek i Oscara. Už několikátý rok za sebou je totiž benátský festival nezpochybnitelnou předzvěstí následného oscarového klání. Ani Berlín, ani Cannes nejsou ve své dramaturgii zaměřené tak jako právě Benátky, jejichž cit pro odhad budoucího vítěze cen Akademie přivádí do soutěže filmy jako Gravitace, Birdman, Spotlight, La La Land nebo naposledy Tvář vody, které si všechny následně odnesly Oscara za nejlepší film či režii.

Letos patří k největším favoritům i dva filmy nedávných benátských vítězů – First Man (První člověk) Damiena Chazella, který předloni oslnil Lido muzikálem La La Land a nyní přináší portrét astronauta Neila Armstronga. Do hlavní role obsadil stejně jako v La La Landu Ryana Goslinga. Dalším favoritem je černobílé drama Roma, v němž se režisér Alfonso Cuarón (Gravitace) vrací ke svému dětství, které prožil v 70. letech na ulicích Mexico City.

Horor, western nebo Van Gogh

Domácí kinematografii bude na festivalu zastupovat remake italské hororové klasiky Suspiria, který čtyřicet let po Dariovi Argentovi vzkřísil Luca Guadagnino, jenž naposledy okouzlil světovou kritiku filmem zcela jiného žánru – křehkou gay romancí Dej mi své jméno. Do filmu natočeného v americké koprodukci a v anglickém znění obsadil Guadagnino Tildu Swintonovou a Dakotu Johnsonovou.

V angličtině se rozhodl natáčet i jeden ze dvou zástupců francouzské kinematografie v hlavní soutěži Jacques Audiard, který po oceňovaných filmech Dheepan, Na dřeň nebo Prorok přichází s westernem The Sisters Brothers (Bratři Sistersové). Joaquin Phoenix a John C. Reilly si v něm zahráli nájemné vrahy, kteří na sklonku 19. století pronásledují na Divokém západě zlatokopy.

Žánru westernu se ve filmu The Ballad of Buster Scruggs (Balada o Busterovi Scruggsovi) chopili i další z velkých favoritů soutěže bratři Coenové, kteří loni coby spoluscenáristé neúspěšně soutěžili o Zlatého lva s filmem Suburbicon: Temné předměstí.



Americký film má letos v soutěži nepřekvapivě silné zastoupení. Kromě Coenů a Chazella se budou o ceny ucházet také režisér Rick Alverson s filmem The Mountain (Hora), Brady Corbet s filmem Vox Lux s Natalií Portmanovou a Judem Lawem v hlavních rolích a Julian Schnabel, režisér a výtvarník, který v Benátkách soutěží už potřetí. Po filmech Basquiat a Než se setmí přichází Schnabel opět s portrétem umělce, tentokrát se však vydal o století zpět a ve filmu At Eternity’s Gate (Před branami věčnosti) se inspiroval životem Vincenta van Gogha. Do hlavní role americko-francouzského snímku nazvaného podle stejnojmenného Van Goghova obrazu obsadil Willema Dafoea.

Hlavní soutěž obsahuje i známá evropská režisérská jména. S novinkou přichází řecký režisér Yorghos Lanthimos, který po dystopickém Humrovi a mysteriózním dramatu Zabití posvátného jelena natočil historické drama z alžbětinské éry The Favourite (Favoritka). Maďarský režisér a držitel Oscara za Saulova syna László Nemes uvede rovněž historický film, Napszállta (Soumrak), pětasedmdesátiletý klasik britského filmu Mike Leigh jede do Benátek s filmem Peterloo, upomínajícím na krvavé potlačení demonstrace v Manchesteru v roce 1819.





Velká očekávání budí také filmy, které budou uvedeny mimo hlavní soutěž. Jsou to především dva snímky věnované Orsonu Wellesovi. Film The Other Side of the Wind natáčel Welles v 70. letech minulého století, nikdy ale nebyl uveden, až loni se pozůstalé kopie chopili a film dokončili dva producenti s podporou filmového kanálu Netflix. Doplňkem k němu bude dokument They’ll Love Me When I’m Dead, věnovaný natáčení právě tohoto zapomenutého filmu. V sekci Zvláštní uvedení se skrývá titul A Star Is Born (Zrodila se hvězda), kde do hlavní role začínající talentované zpěvačky obsadil ve svém režijním debutu herec Bradley Cooper popovou hvězdu ověnčenou řadou cen – Lady Gaga.



Česká kinematografie na uvedení na festivalu nedosáhla, dva české projekty však budou prezentovány na koprodukčním filmovém trhu Gap-Financing Market, konaném v rámci festivalu. Představí se tu chystaná adaptace románu Philipa Rotha Pražské orgie, kterou natáčí Irena Pavlásková, a dokument Fuga v Praze působícího francouzského producenta a režiséra Artemia Benkiho.