‚A přitom je to taková blbost...‘. Tajemný sběratel ukáže v Praze známky za miliony

PRAHA Praha bude v srpnu hostit filatelistický svátek. Tajemný český sběratel na něm představí poklady ze své sbírky. Ta se řadí k nejhodnotnějším na světě. Anonymní majitel možná také odhalí svou identitu.

Může se britská královna sklonit před neznámým Čechem? A co kdyby vlastnil vzácnější poklad, než má ona? Tajuplný český investor to dokázal. Ve sbírce má nejcennější známky světa: modrého a červeného mauritia. K nim navíc přidal i velevzácnou obálku se dvěma červenými mauritii. Česko tím už před dvěma lety vystřelil mezi světové filatelistické velmoci. Odborníci se dušují, že ani Alžběta II. nemá tak cenný soubor známek.



Majitel sběratelského svatého grálu svou totožnost po celou dobu pečlivě skrývá. Ve filatelistickém světě se však spekuluje, že by už brzy mohl vyjít ze stínů. Má se tak stát na velké mezinárodní výstavě Praga 2018, která se v metropoli uskuteční opět po desetileté odmlce.

Známka Modrý Mauritius.

Bohatý patriot

O tajemném investorovi zatím není moc známo. Je jasné, že musí být movitý. Jen za takzvaný bombajský dopis, opatřený dvěma červenými mauritii, zaplatil před více než rokem 65 milionů korun. Dalších 100 milionů vynaložil na předchozí koupi jednoho modrého a červeného mauritia.

S nákupem mu pomáhal soudní znalec v oblasti filatelie David Kopřiva. Majitele vzácné sbírky popisuje jako velkého českého patriota. Ani on ale nic bližšího neprozradí. Oceňuje však, že nákupem světově proslulých známek se Česko vrací na mapu zemí s významnou sběratelskou tradicí.

„V tomto ohledu jsme velmoc. Navazujeme na období první republiky, kdy jsme jí byli také, ale totalita to zadusila,“ řekl při nedávném vystoupení ve vysílání TV Praha.

Všechny „české“ mauritie z trezoru anonymního investora si lidé budou moci prohlédnout v létě v hlavním městě. „S jejich majitelem se podařilo sjednat možnost vystavení těchto skvostů,“ říká znalec Kopřiva.

O hlavní tahák má tak Praga 2018 postaráno. Organizátoři to dobře vědí a dostatečně to zdůrazňují i na oficiálním webu filatelistického svátku. „Ozdobou výstavy budou mauritiové a bombajský dopis!“ zvou zájemce do Prahy.

V hlavním městě bude navíc k vidění i nejdražší česká známka, tedy jakýsi domácí mauritius. Zeleně žilkovanou čtyřkorunu s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919 získala v dražbě Galerie Národní 25.

Počátkem března za ni zaplatila okolo osmi milionů korun. Vedení galerie se netají tím, že známku pořídili hlavně z investičních důvodů. Ve filatelii běžně nepůsobí, obchoduje spíše s obrazy a starožitnostmi.

Vystavit a prodat dál

„Mně jako obchodníkovi je jasné, že ti, kdo se mnou tu známku dražili, měli podobný záměr – chvilku ji vystavovat a pak se ziskem prodat. Její cenu odhaduji na milion dolarů. Jestli to někdo dá, se ale teprve ukáže,“ řekl na konci března MF DNES jednatel Galerie Národní 25, který si z důvodu ochrany soukromí nepřál zveřejnit své jméno.

Jeho slova dokládají, v jaký byznys se sbírání známek během let vyvinulo. Lidé nepolíbení sběratelskou vášní by sice na malé papírky lepené na dopisy mohli pohlížet spíše skrze citát z Pelíšků: „...a přitom je to taková blbost.“ Řada investorů v nich ale dnes vidí jistotu budoucího výdělku. Známku ze samého počátku samostatné republiky dal do dražby její předchozí majitel Ludvík Pytlíček ze Semil. Nejznámější český sběratel ji v roce 1996 koupil za 2,6 milionu.

Předtím byla v aukci naposledy před 90 lety, když zemřel její první majitel Jaroslav Šula. V brněnské aukční síni Přehnálek se v roce 1928 prodala za tehdy výjimečnou částku 32 tisíc korun. Zakoupil ji vídeňský filatelista Kraus.

Po roce 1945 stát známku zabavil a uložil v Poštovním muzeu v Praze. Následně se coby nejvzácnější československá známka objevila na světových výstavách Praga 1968, 1978 a 1988.

Nyní tedy bude vystavena znovu. Praga 2018 letos připomíná hned několik důležitých výročí. Uplyne totiž 100 let od vzniku Československa, vydání první československé známky, založení poštovního muzea i ukončení první světové války. Výstava ale připomene také 25 let od vzniku samostatné České republiky.

Sběratelské poklady přilákají do hlavního města desítky tisíc lidí. V roce 2008 se filatelistického vrcholu zúčastnilo skoro 50 tisíc lidí. Oproti letošku byl v Praze tehdy k vidění „jen“ modrý mauritius z britské královské sbírky. Podívat se na něj ale zvládlo jen okolo pěti tisíc zájemců. Kvůli množství návštěvníků i bezpečnostním opatřením lidé stáli ve frontě i více než tři hodiny.