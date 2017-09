Pokud byl útok na vlak provokací, chce Chovanec policisty potrestat. Advokáti zvažují odškodné

PRAHA Pokud se prokáže, že případ organizace teroristického útoku na vlak byl jen policejní provokací, bude ministr vnitra Milan Chovanec žádat důkladné vyšetření a potrestání viníků. Soud v pátek nepravomocně zprostil obžaloby z přípravy útoku skupinu anarchistů a současně vyjádřil pochyby nad postupem policejních agentů.

Advokáti obžalovaných rozsudek uvítali, někteří z nich se ale budou radit se svými klienty, zda žádat odškodné za to, že část trestního stíhání strávili ve vazbě.

„Policie demokratického státu, a už vůbec ne takzvané elitní útvary, nemůže svévolně ničit životy lidí, ať je jejich politické smýšlení jakékoli,“ napsal v pátek ministr na twitteru. V té souvislosti připomněl zmanipulovaný politický proces s tzv. Omladinou z konce 19. století, kdy do vězení putovaly desítky politiků i umělců, například Alois Rašín či S. K. Neumann. „Doufám, že doba procesů s Omladinou patří do naší historie, a ne do naší současnosti,“ uvedl Chovanec.

Pražský městský soud v pátek zprostil pět anarchistů obžaloby podle paragrafu, který říká, že skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Soud vyslovil pochybnosti nad postupem policie, která do vyšetřování nasadila tajné agenty.

Obžaloba za hlavního organizátora útoku označila Petra Sovu, který vytvořil skupinu, kde působili další obvinění Martin Ignačák a Alexandra Ščambová. Podle spisu plánovali provést útok na nákladní vlak převážející vojenský materiál za použití zápalných lahví. Hrozilo jim 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžaloba tvrdila, že chtěli zastrašit obyvatelstvo a ohrozit lidské životy.

Předsedkyně trestního senátu Hana Hrnčířová při zdůvodnění rozsudku uvedla, že existují pochybnosti nad postupem a transparentností policie před zahájením vyšetřování a v době, než bylo zákonem povoleno, aby se do případu zapojili tajní agenti. Zdůraznila, že soud neříká, že je kauza výsledkem policejní provokace. Nebyla však vyvrácena obhajoba, která na tomto tvrzení byla postavena.

Advokáti anarchistů zvažují vymáhání odškodného

„Nespokojenost samozřejmě vyjádřit nemůžu. K odůvodnění se blíže nemůžu vyjadřovat, jelikož jsem klientem nebyl zproštěn mlčenlivosti,“ uvedl advokát Ondrej Štefánik, který zastupoval Martina Ignačáka. Ignačák byl zhruba rok a čtvrt ve vazbě. „Určitě se kvůli tomu sejdeme a zvážíme další postup,“ řekl Štefánik na dotaz, zda budou zvažovat odškodnění. Podobně mluvil i advokát Petra Sovy, který byl po zatčení ve vazbě zhruba osm měsíců.



„Považuji jej za spravedlivý a věcně správný,“ řekl o rozsudku další advokát Pavel Uhl. Podle něj soud poukázal na vady, na které advokáti upozorňovali po celé řízení. „Těší mě, že soud naše námitky uznal za oprávněné,“ řekl. Advokáti se shodli také na tom, že je potřeba vyčkat na to až bude rozsudek pravomocný.

Při pátečním soudním jednání byla zcela zaplněna jednací síň, do které kromě novinářů dorazily dvě desítky anarchistů a také známí obžalovaných. Po skončení jednání se na chodbě soudu objímali s dojatými obžalovanými, kteří však pro novináře nechtěli rozhodnutí soudu komentovat. Sova pouze uvedl, že takový rozsudek očekával.