GLOSA: Bezhotovostní platby na festivalu Aerodrome přinesly dva podrazy

Festival Aerodrome, který proběhl koncem minulého týdne v Panenském Týnci, měl sice nějaké ty mouchy, ale protože šlo de facto o novou akci (sice pátý ročník, ale pojatý zcela jinak a s jiným pořadatelem), lze leccos odpustit. Jestli mně osobně něco kazilo náladu, byly to věci kolem bezhotovostních plateb, které se uskutečňovaly prostřednictvím identifikačních náramků.

Za podraz číslo jedna považuji stržení padesátikoruny coby tzv. „aktivačního poplatku“ při prvním nabití. Obsluha u nabíjecí budky na něj neupozornila a návštěvník na tento „desátek“ přišel až při prvním nákupu. Argument, že informace o aktivačním poplatku byla uvedena na internetu a na letáčcích, neobstojí, protože návštěvník není povinen si tyto informace cíleně vyhledávat. Mají mu být sděleny v okamžiku odečtení od nabíjené částky.

Kromě toho: přes všechna ujištění, že bezhotovostní platby jsou zavedeny kvůli rychlému odbavení u stánků, je veřejným tajemstvím, že primární důvod jejich zavedení je získání přehledu pořadatele o tržbách stánkařů kvůli jejich průhlednějšímu zpoplatnění. To lze jistě pochopit. Proč má ale na tenhle interní byznys pořadatel vs. stánkař doplácet návštěvník?

Druhý podraz: stejnou částku, padesát korun, vyžadovali pořadatelé při (dost komplikované) refundaci zbylých peněz na náramku. Byli ochotni vrátit částku, přesahující 45 korun, úhrnem vám tedy muselo zbýt aspoň 95 korun. Bylo-li to méně, měli jste smůlu, museli jste utrácet.

Nejlevnější, co se dalo v areálu koupit, byla káva za 40 korun. Pokud i tak něco zbylo, prostě to „vyšumělo“. Zprůměrujeme-li si čistě teoreticky, že deseti tisícům návštěvníků na pásku zbylo po pětadvaceti korunách, žádného jednotlivce to samozřejmě nebolelo, ale tady jde o princip. Pro pořadatele to totiž znamenalo zisk čtvrt milionu „čistá ruka“.