Festival Aerodrome to zkouší jako podnikatelský záměr

Na letišti v Panenském Týnci odstartuje ve čtvrtek odpoledne festival Aerodrome. Přestože se jedná už o pátý ročník stejnojmenné přehlídky, z určitého pohledu stojí na novém začátku. Je totiž pojat ve velkém a skokově se letos přiřadil k letním akcím s největším počtem velkých hvězd v Česku.

Prostřednictvím letošního Aerodromu se rozhodl na českou festivalovou scénu rázně vstoupit známý slovenský podnikatel Igor Rattaj. Většinu tradičních velkých hudebních festivalů u nás provozují de facto hudební fanoušci, kteří začínali s doslova na zápraží konanými akcemi. Příkladem může být Zlata Holušová, jež nejprve pořádala festival Dolnolhotský buben, zaměřený na world music, který posléze přerostl v multižánrové Colours of Ostrava, jež během let narostly do mamutí velikosti i mnohamilionového rozpočtu.

Rattaj, v minulosti spojený s bankovnictvím a v současné době aktivní zejména v provozování lyžařských areálů v Česku, na Slovensku a v Polsku, jde do financování Aerodromu z opačné strany: jakkoli zřejmě má k hudbě jistý vztah, v první řadě je byznysmanem a festival vidí jako podnikatelský záměr.

Nakolik je Rattajova vize reálná asi ještě letošní ročník neukáže. Získání pověsti festivalu je běh na dlouhou trať, jakkoli Rattaj investoval do jedné ze zásadních složek budoucího úspěchu, tedy do hvězdného programu, zjevně velké peníze. Televizi Óčko přiznal, že celkový rozpočet Aerodromu bude kolem osmdesáti až devadesáti milionů korun a hlavní hvězda festivalu, americká zpěvačka Lana Del Rey, vystoupí za honorář milion dolarů. Tím se stane pravděpodobně nejdražším účinkujícím letošní festivalové sezony v Česku.

Bude-li to však stačit k nalákání dostatečného počtu návštěvníků na program, který je sice sestaven ze známých jmen, ale poněkud mu chybí jasnější dramaturgická linie, toť otázka. Kromě jmenované světové pop star tu totiž vystoupí také velké hiphopové hvězdy, industriální legenda, hvězdy alternativního rocku i kapely, blížící se různým odnožím metalu. Jaké se do Panenského Týnce nakonec sjede publikum a kolik ho bude, to se nakonec ukáže ve čtvrtek, pátek a sobotu.

Milionové hvězdy

Už bylo řečeno, že hlavní hvězdou festivalu Aerodrome je Lana Del Rey. Do Česka nepřijede poprvé, debutovala zde v roce 2013 na přehlídce Electronic Beats v komorním prostředí pražského divadla Archa. Bylo to sice už po vydání jejího průlomového alba Born To Die, ale tak velkou hvězdou, jakou je dnes, ještě zdaleka nebyla, alespoň ne v našich zeměpisných šířkách. Dnes je to jinak, zpěvaččin letní festivalový program čítá jen dvě zastávky, kromě Aerodrome také na obřím maďarském Szigetu, jehož je také headlinerem. Na oba festivaly se nejspíš právě kvůli ní vypraví i dost návštěvníků ze zahraničí.

Hlavní hvězdou prvního, čtvrtečního dne je raper Wiz Khalifa, hitparádový jezdec a mnohonásobný nominant na prestižní ceny Grammy a Zlatý globus; proslavily jej především skladby napsané pro akční film Rychle a zběsile.

V pátek lze na Aerodrome mluvit dokonce o dvou hlavních hvězdách. Nejprve od půl desáté na hlavní scéně vystoupí Nine Inch Nails, legendy elektronického industriálu pod vedením kultovní osobnosti světové hudební scény Trenta Reznora. Minulý týden vydali nové, deváté album Bad Witch, které už ve světě sbírá první velmi pochvalné recenze.

Po nich, čtvrt hodiny po půlnoci, uzavře Aerodrome americký raper Macklemore, jenž má v portfoliu platinové prodeje svých nahrávek, několik cen Grammy a jeho videoklipy jsou fenoménem streamovacích kanálů, kde evidují desetimilionová shlédnutí.

Pro fajnšmekry

Nepočítáme-li domácí účinkující, jimž jsou vyhrazeny dvě menší scény, na hlavních pódiích se kromě jmenovaných headlinerů vystřídá ještě zhruba třicítka dalších. I mezi nimi jsou extrémně známá jména jako například numetaloví Limp Bizkit, hardrockoví Stone Sour, rapmetaloví klasici Body Count s raperem Ice-T nebo elektropopoví Chvrches.

K velmi zajímavému koření festivalové nabídky ovšem patří i jména možná spíše určená fajnšmekrům, jako je třeba skvělá dánská zpěvačka MØ, v jejíž hudbě se potkává rock s elektronikou, dvojice The Kills, která do osobitého alternativního rocku „převléká“ lásku k hudebním kořenům, anebo estonský konceptuální umělec, raper a tanečník Tommy Cash. Jeho blok bude jedním z prvních, které ve čtvrtek odpoledne v Panenském Týnci zazní.