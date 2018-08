Afghánec, který zabil tři Čechy, byl sotva dospělý. Výbuch bořil zdi v okolí

Kábul Atentátníkovi, který v neděli zabil tři české vojáky v Afghánistánu, bylo okolo 18 let. Podle listu The New York Times to řekl místní bezpečnostní činitel. Výbuch byl podle něho tak silný, že tlakovou vlnou bořil okolní hliněné zdi.

Trojice Čechů zemřela během ranní pěší hlídky nedaleko základny v Bagrámu, když se v jejich blízkosti odpálil sebevražedný útočník. „Po útoku na místo dorazily čtyři vrtulníky, z toho dva záchranářské. Dva další hlídkovaly ve vzduchu,“ řekl NYT šéf bezpečnostních operací provincie Parván.



K útoku, při němž byli zraněni dva afghánští a jeden americký voják, se přihlásilo radikální islamistické hnutí Tálibán, které podniká podobné atentáty proti členům mise NATO či afghánským bezpečnostním silám. Táliban v prohlášení podle agentury Reuters uvedl, že zabil osm „amerických okupantů“.