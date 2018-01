Africký mor se rozšířil mimo ohraničenou zónu. Veterináři potvrdili nemoc u sedmi prasat

28. června 2017 - Slovensko zakázalo dovoz tepelně neopracovaného masa a zvířat ze Zlínského kraje. V Rakousku přijali opatření, která měla zabránit rozšíření nemoci. 29. června 2017 - Veterináři potvrdili třetí případ nákazy. Uhynulé sele nalezli myslivci ve Zlíně-Lužkovicích. 3. července 2017 - Kvůli výskytu AMP rozšířilo Rusko embargo na dovoz vepřového masa z Česka. 4. července 2017 - Na Zlínsku se našlo 18 uhynulých divočáků. Nemoc byla potvrzena u deseti z nich. 13. července 2017 - Stát nařídil intenzivní lov divočáků na celém území ČR. V celé zemi povolil dosud zakázané metody lovu (lov na místech, kde se sklízí obilí, nebo použití zařízení pro noční vidění). V okrese Zlín, kde se AMP vyskytl, se prasata dál nesměla lovit ani přikrmovat. Stát vytyčil oblast intenzivního lovu v blízkosti ohniska. Bylo dohodnuto, že v této oblasti vyplatí 1000 Kč za každé zastřelené divoké prase. Veterinární správa přišla s opatřením, podle kterého bylo třeba porazit prasata chovaná na Zlínsku pro domácí porážku do konce července, pokud chovatelé nedodrží zásady bezpečnosti chovu. 22. července 2017 - Myslivci začali na Zlínsku budovat ochrannou linii složenou z kelímků naplněných páchnoucí pěnou, která měla zabránit migraci prasat. Ohradníky položili na 40 kilometrů dlouhém úseku na trase Lukov, Fryšták, Zlín, Lípa, Slušovice a Hrobice. 27. července 2017 - Veterináři na Zlínsku dokončili proškolování myslivců, aby mohli začít s odlovem černé zvěře v zamořeném území. 28. července 2017 - Tehdejší ministr zemědělství Marian Jurečka požádal zlínského hejtmana Jiřího Čunka (oba KDU-ČSL), aby v kraji vyhlásil kvůli nemoci mimořádný stav. 31. července 2017 - Čunek vyhlásil stav nebezpečí (do 29. srpna). 1. srpna 2017 - Veterináři zakázali čtyřem firmám ve Zlínském kraji kvůli AMP sklízet do konce roku plodiny na 115,5 hektaru půdy. 4. srpna 2017 - Na Zlínsku začala stavba elektrických ohradníků kolem ohniska nákazy, dokončena byla 5. srpna a bylo osazeno téměř 12 kilometrů ohradníků. 8. srpna 2017 - Čunek řekl, že vyhlásí zákaz vstupu do oblasti ohniska nákazy. Opatření začalo platit 9. srpna (netýkalo se pouze lidí, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivců a vybraných lesních hospodářů a zemědělců). Hejtman také potvrdil, že mimo ohnisko nákazy bude zvýšeno zástřelné za divočáka z 1000 na 2000 Kč. 14. srpna 2017 - Zvýšila se částka za odlov divočáků mimo ohnisko nákazy (z 2000 na 3000 Kč). V ohnisku nákazy začal odlov prasat do klecí (za každé odchycené dostávali myslivci 4000 Kč). 17. srpna 2017 - Čunek zmenšil oblast ohniska nákazy, do které je zakázán vstup. AMP byl v té době potvrzen u 90 divočáků. 21. srpna 2017 - Ministerstvo obrany informovalo, že do boje s nemocí se zapojí i armádní veterináři (pitvy a testování vzorků). 28. srpna 2017 - Tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) odmítl prodloužit stav nebezpečí na Zlínsku. 11. září 2017 - Veterináři povolili odstřel divočáků v ohnisku nákazy na Zlínsku, kde to dosud bylo zakázané. Za každé ulovené prase v tzv. červené zóně budou myslivcům náležet 4000 Kč. 25. září 2017 - Jurečka informoval vládu, že v ohnisku nákazy začnou vedle myslivců odstřelovat prasata i policisté (zapojili se od 16. října). Oznámeno, že myslivci odstřelili prvního divočáka ve vysoce rizikové oblasti nákazy, kterou lemují pachové a elektrické ohradníky. 27. září 2017 - AMP byl potvrzen u prvního divočáka odchyceného do klecí rozmístěných v ohnisku nákazy na Zlínsku. 8. listopadu 2017 - Veterináři vydali nová mimořádná opatření. Ve vysoce rizikové oblasti nákazy ohraničené ohradníky měli chovatelé do 1. prosince porazit veškerá domácí prasata. Výjimku měli pouze chovy registrované podle plemenářského zákona. 22. prosince 2017 - Policejní odstřelovači ukončili pro tento rok odstřel divočáků; na Zlínsku v oblasti nákazy ulovili 141 prasat. 3. ledna 2018 - AMP se na Zlínsku rozšířil mimo vysoce rizikovou oblast ohraničenou elektrickými a pachovými ohradníky. Veterináři nemoc potvrdili u sedmi divočáků nalezených mimo zónu.