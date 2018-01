Agrofert si u evropského soudu stěžoval na to, jak OLAF vyšetřoval Čapí hnízdo

PRAHA Premiér Andrej Babiš v úterý po obědě s prezidentem Zemanem na schůzce s novináři uvedl, že podle jeho informací podala firma Agrofert stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli vyšetřování Čapího hnízda, které vedl OLAF. Babiš uvedl, že dle jeho informací bylo vyšetřování vedené nestandardně. Řekl také, že k prezidentským volbám se vyjádří 11. ledna.

Po setkání s prezidentem Zemanem se Andrej Babiš setkal s novináři. Jedním z témat o niž hovořil byla zpráva OLAF o Čapím hnízdě, kterou obdrželo ministerstvo financí. „ Zprávu nemám, nečetl jsem ji, číst ji nebudu,“ prohlásil Babiš s tím, že očekává, že se ke zprávě Agrofert vyjádří.

Babiš také uvedl, že podle informací, které má z Agrofertu, probíhalo celé vyšetřování okolo dotace na Čapí hnízdo velice nestandardně. Podle Babiše proto Agrofert podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru Evropské unie. Úřad dokument před Vánoci poskytl českému ministerstvu financí a premiér předpokládá, že materiál dostane i Agrofert, který se k ní podle něj poté vyjádří. Babiš také zopakoval, že se v žádném případě nejednalo o korupci.

Monika Babišová a její zápis do knihy hostů.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK řekl, že stížnost podaná k evropským orgánům není reakce na závěrečnou zprávu OLAF, ale že ji koncern podal před několika měsíci ještě v době vyšetřování. „Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální. Nebyli nám schopni říct, co šetří, v jakém období. Nebylo nám umožněno nahlédnout do spisu. Pokud oni mají nějaké důkazy, tak jsme s těmi důkazy neměli možnost být seznámeni,“ řekl Hanzelka.

„Připadá nám velmi podivné, že OLAF nepočkal na rozhodnutí evropského soudního dvoru, nepočkal na stanovisko evropské ombudsmanky, a přesto nějaké stanovisko vydal,“ doplnil Hanzelka. Řekl také, že holding dosud závěrečnou zprávu z vyšetřování nedostal.

Podle Babišových slov hovořil se Zemanem o domácí i zahraniční politice. Babiš potvrdil Zemanovu návštěvu Poslanecké sněmovny desátého ledna, kdy by měl Zeman vystoupit s proslovem. Na otázku, zda hnutí ANO zvažuje podporu Zemana ve volebním klání Babiš uvedl, že k prezidentské volbě se vyjádří na tiskové konferenci po jednání vlády 11. ledna.



Zmínil se také o kontroverzi ohledně změn v jednání vlády, které navrhuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „ Pelikánovi návrhy jsou praktické. Budeme transparentní, nechápu proč vznikla atmosféra, že chceme něco skrývat,“ řekl Babiš novinářům.

Jednání o nové vládě už podle Babiše během prvního pokusu zřejmě nikam nepovede. „Nevím, jestli má ještě smysl strany oslovovat, když všechno kategoricky odmítly,“ řekl v Lánech Babiš s tím, že schůzky s ostatními stranami proto naplánované zatím nemá.“