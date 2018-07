Air Force One čekají velké změny, Trump chce na ikonické letadlo přidat červenou barvu

WASHINGTON Ikonické letadlo amerických prezidentů Air Force One čekají velké změny. Donald Trump to potvrdil v rozhovoru pro americkou televizi CBS. Úpravami projde jak vnitřní vybavení stroje, tak i jeho celkový vzhled. Dosavadní barevná kombinace světlemodrého a bílého nátěru se má změnit na červenou, modrou a bílou.

Donald Trump se začal o prezidentské letouny zajímat už v roce 2016. Jako už zvolený prezident kritizoval na svém twitterovém účtu administrativu dosluhujícího Baracka Obamy. Vadila mu cena dvou nově objednaných prezidentských speciálů u společnosti Boeing a požadoval, aby byla objednávka zrušena.

Za Trumpova prezidentství došlo k dalšímu jednání a v únoru letošního roku Bílý dům oznámil, že se mu podařilo snížit celkové náklady z původních odhadovaných 5 miliard dolarů na 3,9 miliardy. Boing navíc přislíbil, že letadlo dodá o tři roky dříve oproti původnímu plánu, tedy už v roce 2021. Teoreticky by se s ním tedy před vypršením svého funkčního období mohl Donald Trump ještě proletět.



„Boeing nám dal dobrou nabídku, kterou jsme byli schopni přijmout,“ oznámil Trump na začátku týdne v CBS. „Řekl jsem, že by mě zajímalo, jestli musíme použít stejnou světlemodrou barvu. Ukázalo se, že nemusíme.“ Trumpova vize ohledně nového vzhledu letadla je jasná: „Air Force One bude úžasné letadlo. Bude to jednička a bude nejlepší na světě. Bude červené, bílé a modré, což je podle mě vhodné.“

Trumpovy plány ale vzbuzují i rozpaky. „Existují obavy, že showman Tump zajde se změnami vzhledu ikonického letadla, které zná tolik lidí, příliš daleko. Mnoho lidí se ptá, proč se do takových změn vůbec pouštět,“ řekl pro CBS Ken Walsh, americký publicista, který se Air Force One dlouhodobě zabývá.



Typická kombinace světlemodrého a bílého nátěru doprovázela americké hlavy státu na jejich zahraničních cestách už od 60. let. Tehdy se vizuální stránky amerického speciálu ujal na přání Johna Fitzgeralda Kennedyho uznávaný newyorský designér Raymond Loewy. Vnější vhled letounů se od té doby příliš nezměnil. Tradiční barevná kombinace doprovázela zahraniční cesty jedenácti amerických prezidentů.

Označení Air Force One bylo původně vyhrazeno pro všechna letadla na jejichž palubě byl americký prezident. Od 30. let se začaly pro přepravu prezidentů postupně používat privátní stroje a výraz Air Force One se začal být spojován s celou touto flotilou. Americký prezident má v současné době k dispozici dvě speciálně upravená letadla Boeing 747.

Letouny Air Force One jsou koncipovány tak, aby mohly fungovat jako samostatné velitelské centrum. Jedná se o součást obranné strategie Spojených států. Pokud by USA byly napadeny jadernou zbraní, prezidentský speciál by měl být schopný bez obtíží fungovat a řídit protiútok. S tím souvisí také nezvykle velký dolet letadla. Na jednu nádrž by mělo byt schopné uletět 15 000 kilometrů, což je víc jak čtvrtina obvodu Země.

Zároveň letoun nabízí absolutní pohodlí i pro dlouhodobý pobyt. Samozřejmostí je prezidentská pracovna, systém ložnic a koupelen. Letoun má dokonce dvě jídelny a kuchyně. Rozdělený je do tří samostatných pater, v podpalubí jsou mimo jiné uschovány zásoby stlačeného vzduchu, které by měly ochránit pasažéry v případě chemického útoku.