Akademie uznala kritiku. Oscar za populární snímek se zatím rozdávat nebude

LOS ANGELES Komise americké Akademie filmových umění a věd minulý měsíc oznámila, že zřizuje novou kategorii - Oscara pro nejpopulárnější film. Celá záležitost se ale setkala s tak negativními reakcemi, že se udělování této ceny odkládá na neurčito.

Oscary i příští rok zůstanou ve stejné podobě. Akademie se ale plánů na kategorii populárních filmů nevzdává a podle oficiálního vyjádření bude možnosti této kategorie dále zkoumat.

Hlavním argumentem pro odložení ceny je to, že by se kategorie implemetovala již ve třetím čtvrtletí roku a znamenala by změnu pravidel pro filmy, které již letos vyšly. Pravdou ale také je, že oznámení nové kategorie strhlo vlnu nesouhlasu od filmařů, kritiků i běžných diváků. Komentáře o tom, že tato vesměs velmi obecná kategorie svou podstatou devalvuje úspěchy ostatních filmů, zaplavily média i sociální sítě.

„Dostali jsme celou škálu různých ohlasů a shledali jsme, že musíme celou věc ještě prodiskutovat s členy Akademie,“ sdělila v oficiálním vyjádření Dawn Hudsonová, výkonná ředitelka Akademie filmových umění a věd. Cena se tak opravdu odkládá na neurčito.

Letošní předávání Oscarů mělo nejmenší sledovanost v historii soutěže, která funguje již od roku 1929. Cena pro populární film tak měla být změnou, která měla přilákat k obrazovkám více diváků. Tou další mělo být zkrácení celé ceremonie na méně než tři hodiny.



Spekulovalo se, že Oscar za popularitu má být také jakousi úlitbou pro komiksový film Černý panter. Ten slavil úspěch v kinech i u kritiků. Byl také podle aktivistů určitým kinematografickým milníkem, protože poprvé zobrazoval silné afroamerické superhrdiny. Superhrdinské filmy si pravidelně odnášejí sošky za zvuk a umělé efekty, ale nikdy žádný nebyl nominován na Oscara za nejlepší film.

Další Oscary se budou udělovat 24. února 2019.