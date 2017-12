Aktivista ve službách magistrátu. Asistent Dolínka půjde kvůli sousedům před soud

PRAHA Lidé se sem jezdí dívat na vilu prvorepublikové herečky Lídy Baarové. Domov tady měl i Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády, odbojář, kterého popravili nacisté. Dnes je to žádaná pražská čtvrť s malebnými uličkami a záviděníhodnými vilami. Hanspaulka nabízí na první pohled až ideální, klidné žití. V pražské čtvrti však už řadu let bují sousedská nevraživost, která pravděpodobně skončí až u soudu. Na jedné straně sporu stojí Michael Pokorný, asistent náměstka pražské primátorky Petra Dolínka (ČSSD), a na druhé jeho sousedi.

„Jsme přímí sousedi pana Pokorného. Bydlení s ním je nesnesitelné. Osobně vyhrožuje sousedům, má nesmyslné návrhy. Lidé u nás v baráku se bojí cokoliv podepsat, že bude dělat nepříjemnosti,“ vypráví jeden z Pokorného sousedů. Nejen z toho důvodu sepsali někteří obyvatelé pražské Hanspaulky několik petic i otevřených dopisů. Celá věc nakonec dostala nový rozměr, když se do záležitosti zapojil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a minimálně na sociálních sítích zmíněný náměstek Dolínek.



Několik obyvatel Hanspaulky i jejího okolí, s nimiž LN hovořily, tvrdí, že Pokorný, který je zároveň předsedou občanského Spolku Pro Hanspaulku, dlouhodobě blokuje rozvoj čtvrti a veškerou výstavbu. Což se mělo stát také v případě záchytného parkoviště na pozemcích ministerstva vnitra, respektive jeho podřízené organizace Olymp Centrum sportu, na pražském Vypichu.

„Při přípravě výstavby dočasného odstavného parkoviště vystupoval pan Pokorný vůči ministerstvu vnitra tak, že jeho pracovníkům řekl, že Praha 6 není způsobilá o výstavbě parkoviště jednat a projekt si za své vezme pražský magistrát. To vše ve chvíli, kdy Praha 6 s ministerstvem vnitra už měla projednané konkrétní kroky,“ říká k tomu Kolář.

Samozvaný stavební dozor

Když pak na Prahu 6 přišel od Pokorného mail s memorandem, ozval se Kolář Dolínkovi. A to ze dvou důvodů. Podle Koláře mu memorandum přišlo „jen pro informaci“, a to přesto, že městská část je jednou stranou dohody. Navíc e-mail podepsaný Pokorným jako asistentem náměstka vysvětluje i stanovisko Spolku Pro Hanspaulku, tedy toho, kde je Pokorný předsedou.

„Pan Kolář velmi rád přehání. Není pravda, že by jim to bylo dáno jen na vědomí. Sami pracovníci Olympu říkali, že jednali s městskou částí i s hlavním městem,“ říká k tomu Pokorný.

V tom, že se v dopise mísí jeho funkce asistenta a zároveň předsedy občanského spolku, problém nevidí. „Nebylo to vyjádření, jak se k tomu staví Spolek Pro Hanspaulku, ale jak se k tomu staví mnoho let aktivní subjekty v Praze 6, nevidím v tom žádný problém. Pan náměstek mě požádal o spolupráci právě z důvodů, že vidí nutnost propojení samosprávy s lidmi, kteří v neziskové sféře dělají a mají nějaké výsledky,“ dodal.

Dolínkovi se to nicméně nezamlouvá. „Upozornil jsem ho, že si nepřeji, aby slučoval to, když vystupuje jménem města či plní úkoly svěřené radou nebo zastupitelstvem, a svoje soukromé aktivity,“ sdělil s tím, že pokud by se tak dělo i v budoucnu, pak by Pokorného propustil.

Hanspaulští říkají, že kdykoli se v jejich sousedství něco děje, ať už jde o kácení stromů, nebo přestavbu střešního okna, Pokorný se objeví s připomínkami a ohání se zvučnými jmény, mezi nimiž je také jeho zaměstnavatel Dolínek. To tvrdí ve svém otevřeném dopise i Jan Hrubeš, referent kultury na městském úřadě Prahy 6. „Systematicky škodí obyvatelům Hanspaulky už několik let a jde na to velmi dobře, vystupuje jako ochránce přírody a samozvaný stavební dozor,“ říká Hrubeš.

I to Pokorný odmítá a k tomu, že by lidem vyhrožoval a zaštiťoval se lidmi s politickou funkcí, říká, že to jsou účelové „blbosti“.

„Přes den jsem v práci, takže těžko můžu chodit po Hanspaulce, vyhrožovat a říkat, že tohle a tohle nemohou. Když přijdu z práce, vezmu pejsky a chodím s nimi po Hanspaulce, a když vidím, že se někde staví něco, co nebylo v souladu s územním rozhodnutím, přijdu a řeknu, že třeba bourají a nemají asanační povolení. To je podle vás špatně?“ ptá se Pokorný a tvrdí, že vše dělá zákonným způsobem, například písemnou formou na stavební úřad.

Pískat to nebudu

Sousedům, kteří kvůli jeho aktivitám sepsali „varovný“ dopis pro ostatní obyvatele Hanspaulky, už přišla do schránek předžalobní výzva. Pokorný prostřednictvím svého právníka žádá po podepsaných písemnou omluvu, jinak je zažaluje.

„Bude to muset rozhodnout soud, protože jedna strana říká to, druhá to. Ale věřte tomu, že nikdo nezneužívá žádných funkcí, to je takový předvolební tah a myslím si, že jestli soud prokáže, že nešlo o tvrzení podložená důkazy, je možné, že se bude bránit i pan náměstek, protože to poškozuje i jeho,“ tvrdí asistent.

Dolínek se však v těchto sporech odmítá angažovat: „Malé sousedské války, které jsou mezi lidmi na Praze 6, nechci hodnotit. Jsou to hádky typu, že někdo vymyslí projekt, někdo mu v něm zabrání a oni se za to nemají lidsky rádi. Já to pískat nebudu.“