Náčelník generálního štábu Opata? Výsadkář z misí, který budí respekt u vojáků

PRAHA Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová ve čtvrtek oznámila, že novým náčelníkem generálního štábu se v květnu stane Aleš Opata. Při této příležitosti proto odemykáme Opatův profil, který vyšel v Lidových novinách v listopadu 2016.

Jako o novém náčelníkovi generálního štábu uvažoval o Opatovi už předchozí ministr obrany Martin Stropnický (ANO). „Byl kandidátem, o kterém jsem nejen přemýšlel, ale dokonce jsem ho představil panu prezidentovi,“ řekl ve čtvrtek někdejší šéf silového resortu. K výměně ale tehdy ještě nedošlo. Podle informací LN ji Miloš Zeman v té době nepovolil. Stropnický si však chválí, že se Opata nakonec náčelníkem štábu skutečně stane. „Je to dobrá volba z hlediska další perspektivy armády, pan generál má velký respekt mezi vojáky,“ doplnil.



Vycvičil se v lidové armádě za socialismu, prošel několika misemi a byl u vítání vstupu Česka do NATO v Bílém domě. Generál Aleš Opata (53) toho v uniformě zažil už hodně. I osvobozování francouzských vojáků.

Začnete-li se pídit po kariéře Aleše Opaty, jen stěží naleznete někoho, kdo by vám i pod podmínkou anonymity prozradil něco jiného, než že jde o „profíka“. Platí to jak pro lidi z armády, tak pro úředníky z prostředí ministerstva obrany a politiky. Většina oslovených bez přemýšlení vystřelí: Kéž by měla naše armáda více takových generálů.



Opata se ocitl možná jen krůček od nejvyššího vojenského postu v Česku. V současnosti ale zastává pozici armádního představitele České republiky při Vrchním velitelství spojeneckých sil NATO v Evropě (SHAPE). K ní se propracoval až po desítkách let služby.

Od píky

První zkušenosti získal v 80. letech na vojenské škole ve Vyškově, kde se specializoval na teorii řízení a použití bojových jednotek. Tehdy armáda čítala přes dvě stě tisíc vojáků.

Postupně prošel posty velitele tankové čety, roty a nakonec praporu. Po roce 1989 se účastnil prvních mírových misí na Balkáně. A to když vycestoval coby velitel družstva do UNPROFOR v bývalé Jugoslávii.

Tam ho potkaly i první bojové situace, za něž si vysloužil vyznamenání. A to když byl jedním z lidí, kteří pomohli vysvobodit francouzskou jednotku, jež se ocitla v nebezpečí. Ostatně ve stejné situaci mu velel Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu.

„Já jsem v té době byl ve věku nějakých 27 let. Dokud ta operace běžela, tak tam nemáte moc času přemýšlet o tom, co se může nebo nemůže stát. Ten hodně emotivní moment došel až v okamžiku, kdy jsme se s francouzskou jednotkou vraceli zpátky na francouzskou základnu,“ vzpomínal Opata před lety v rozhovoru pro Český rozhlas.



Patřičně hrdý je i na svůj „paragánský“ původ. Z uniformy si nenechal stáhnout symbol 34. výsadkového praporu, i když už byl zástupcem náčelníka generálního štábu. Jeho vysvětlení?



„Pro mě je to část mého vojenského života, zároveň i signál vojákům u výsadkového praporu, že se pořád počítám mezi ně,“ tvrdí Opata.



Právě proto ho vojáci uznávají. A to nejen včeské armádě. Zahraničních misí má na kontě sedm. Mimo jiné IFOR, SFOR a KFOR. Velel ale také českému kontingentu v Afghánistánu. Tehdy ostatně zažil i těžké chvíle, když náhlý sesuv půdy zapříčinil smrt prvního českého vojáka pod Hindúkušem.



O svém povolání má ale jasno. „Připravuji vojáky k zabíjení lidí. To je realita, kterou ne každý chce slyšet. Kdo tvrdí, že voják je cvičen k mírovým misím, lže,“ prohlásil například v jednom z interview.

V nejvyšších patrech

Mezi generalitou se traduje, že Opata musel několikrát odložit cestu na stáž do ciziny. Pokaždé totiž vypomáhal s hašením aktuálních problémů. A to například když se podílel na budování brigády rychlého nasazení v polovině 90. let.

Aleš Opata s prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Teprve později si doplnil vzdělání na prestižních zahraničních školách v USA a Velké Británii. Jak později uvedl, mezi jeho spolužáky byli prominentní politici z britského parlamentu a přednášeli mu bývalí prezidenti nebo předsedové vlád.



Podstatný přelom ve směřování české armády, vstup do Severoatlantické aliance, oslavil v roce 1999 ve vybrané společnosti. „V té době jsem studoval v USA. Byl jsem proto pozván do Bílého domu jako spousta dalších. Přítomen byl i prezident Václav Havel,“ řekl LN před dvěma lety.



Dlouhá kariéra ho vynesla až do vedení vojska. V roce 2010 se stal zástupcem náčelníka generálního štábu a dostal na starost řídit Společné operační centrum. Z Belgie, kam vycestoval na tříletou misi v NATO, by se měl fanda zbraní, rybaření a motorek vrátit už příští rok (2017, pozn. red.).