Ambasády v Moskvě dostaly obálky s bílým práškem. Mluví se o evakuaci

MOSKVA/PRAHA Několik zahraničních ambasád v Moskvě prý obdrželo obálky s neznámým bílým práškem. Ve středu to oznámila agentura Interfax s odvoláním na informované zdroje. Jde údajně nejméně o tři velvyslanectví zemí z Evropy a Blízkého východu.

Do objektů ambasád se dostavili pracovníci bezpečnostních služeb, kteří se rozhodují, zda budou budovy evakuovat, uvedl Interfax bez dalších podrobností.

Ruská oficiální místa zatím informaci nepotvrdila. V pondělí byla v New Yorku snacha prezidenta Donalda Trumpa převezena do nemocnice, když přišla do kontaktu s neznámým bílým práškem.

Policie později oznámila, že látka nebyla nebezpečná. Den poté byla podezřelá zásilka zaslána do kanceláře v britském parlamentu v Londýně. V obálce byl bílý prášek, který rovněž nebyl nebezpečný.