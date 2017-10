Američana věznili pět let Talibanci. Teď možná dostane doživotí za dezerci

PRAHA Pět let byl vězněn a mučen Talibanem. Během pátrání po něm zemřelo šest amerických vojáku. V roce 2014 se USA podařilo vyměnit jej za pět bojovníků, které věznili v Guantánamu. Po třech a půl letech na svobodě možná americký voják Robert „Bowe“ Bergdahl opět poputuje do vězení. Za dezerci a profesní pochybení mu hrozí doživotní vězení. Očekává se, že během pondělního přelíčení přizná Bowe svou vinu.

Muž s holou hlavou a krátkými vousy na bradě byl oblečený v šedivých splývavých šatech. Bylo na něm vidět, že uvěznění ho zdecimovalo. Většinu času plakal, nebo posmrkával. Jeho rodina však byla i za takové snímky ráda. Po téměř měsíci bez informací věděli to hlavní. Robert Bowdrie „Bowe“ Bergdahl je naživu.



„Mám svoji přítelkyni, kterou jsem si chtěl vzít, mám své rodiče a prarodiče, kteří mě milují a já miluji je,“ říkal na jednom z Talibanem zveřejněných videí Bowe. „Hrozně mi chybí.“

Bowe Berghdal v zajetí.

Bowe byl třiadvacetiletý americký voják. Sloužil v Afghánistánu. Jak se dostal do zajetí teroristické organizace Hakkání spojené s Talibanem dodnes není jisté. Podle posledních vyšetřování však vinu nese samotný Bergdahl.

Když ráno 30. června 2009 jeho kolegové zjistili, že Bowe zmizel, prohledali jeho pečlivě srovnané věci. Chyběl jen kompas. Dlouho se věřilo, že byl přepaden a zajat.

Podle původních zpráv od zdrojů z Talibanu, byl voják přepaden poté, co se opil a odpadl během stráže. Podle jiných zdrojů opustil Bergdahl základnu armády až po službě ve společnosti tří afghánských vojáků. Vyšetřování amerického ministerstva obrany v roce 2010 na základě emailů, které Bowe posílal domů, dospělo k závěru, že Bowe jednoduše opustil svou jednotku. Stal se z něj zběh.



V emailech, které poslal své rodině, popisoval, jak nesouhlasí s tím, co Spojené státy v Afghánistánu dělají. „Stydím se za to, že jsem Američan,“ napsal v jednom z posledních emailů domů.

Nic to však neměnilo na faktu, že byl zajat teroristickou organizací Hakkání a držen Talibanem. Bergdahl byl podle své výpovědi držen v temnotě, bit a mnohokrát přivazován.

Za Boweho propuštění požadoval Taliban jeden milion dolarů a propuštění dvaadvaceti afghánských vězňů, z nichž většina byla držena v americkém vězení Guantánamo. Postupem času své požadavky na propuštěné snížili na pět mužů.

Po roce věznění se Bergdahlovi podařilo na pět dní utéct věznitelům, ale byl dopaden. Stejně tak se mu podařilo utéct v srpnu roku 2011. Po třech dnech jej však Talibanci znovu zajali. Celkem strávil v zajetí pět let.

Mezitím se ho snažilo najít několik vojenských jednotek Spojených států v Afghánistánu. Opakovaně během pátrání se dostali vojáci pod palbu Talibanu a během jedné z akcí zemřelo šest členů pátracího týmu. Poté, co vyšlo najevo, že Bergdahl opustil jednotku dobrovolně, mu byla smrt těchto vojáků přičítána.

Propuštěn za pět vězňů

Na konci května 2014 oznámil prezident Barack Obama, že se vyjednávačům Spojených států ve spolupráci s katarskou vládou podařilo dosáhnout dohody s Talibanem. Bowe propuštěn. Američané jej vyměnili za pět afghánských bojovníků, které věznili v Guantánamu.

Na videu, které zveřejnil Taliban, bylo vidět, jak několik vojáků speciálních jednotek Delta Force přistálo s vrtulníkem uprostřed malého údolí. Z něj vyskočili tři vojáci a přes travnatou plochu přeběhli k Bergdahlovi a dvěma bojovníkům Talibanu, kteří drželi bílou vlajku. Američané zběžně prohledali Boweho, naložili do vrtulníku a odletěli. Podle Fox News bylo na místě celkem osmnáct Talibanců, kteří kontrolovali celé předání.

Zda americká vláda zaplatila Talibanu milion dolarů, které za propuštění Bergdahla požadovala, není jisté.

Poté, co se v červnu 2014 vrátil Bergdahl do USA oznámila americká armáda, že bude nutné přezkoumat, jak se americký voják dostal do zajetí. Mezitím se Bergdahl vrátil zpátky do vojenských složek a dostal práci na americkém území. O několik měsíců později byl obviněn z dezerce.

Na konci roku 2015 byl jeho případ předán americkému vojenskému soudu. Podle obhajoby trpí Bergdahl schizotypální poruchou osobnosti. Ta se projevuje tzv. pseudohalucinacemi a je fakticky slabší formou chronické schizofrenie.

Vojákovi, který si vybral aby rozsudek nad ním vynesl vojenský soudce a ne porota, hrozí pětiletý trest vězení za dezerci a doživotní trest za profesní pochybení. Očekává se, že se během pondělního soudního přelíčení přizná k dobrovolnému opuštění základny a dezerci.