Američany znervózňuje záhadná ruská družice. Byla důvodem k založení vesmírných sil?

ŽENEVA/PRAHA Když loni vypustilo Rusko na oběžnou dráhu satelit Kosmos 2519, ostatní státy nevěděly, jaký je jeho účel. Spekulovalo se hlavně o dvou variantách – spravování jiných satelitů, nebo jejich ničení. Američtí zpravodajci kloní k druhé možnosti. Právě tento satelit podle serveru Defense One mohl přimět prezidenta Trumpa k založení vesmírných sil.

„Máme velké obavy kolem abnormálních aktivit. Nevíme, co to je, a není žádný způsob, jak bychom to mohli prověřit,“ uvedla o ruském satelitu minulý týden na ženevské konferenci o globální kontrole zbraní americká diplomatka Yleem Pobleteová.

„Jediné, co o tomto satelitu víme, je, že byl umístěn na orbitu,“ sdělila Pobleteová. Světová média o Kosmosu 2519 psala již v době vypuštění jako o „tajemném vojenském zařízení“. Podle USA je chování satelitu velice neobvyklé.



Diplomatka ve svém oficiálním prohlášení uvedla, že americké zpravodajské služby mají důvodná podezření, že satelit provádí průzkum amerických družic a sond a připravuje budoucí útoky na tato zařízení. Ruská diplomacie taková nařčení odmítá s tím, že jsou „nactiutrhačná“.

Kosmos 2519 po umístění na orbitu rozmístil ve svém okolí další dva menší satelity a nacvičoval setkání.



Ruský satelit by mohl mít řadu využití, od vykonávání oprav na družicích, přes doplňování paliva až po ničení starých satelitů, které následně mohou shořet v atmosféře. Podle amerických zpravodajců by však mohl být používán i ke špionážním aktivitám na cizích satelitech nebo je případně zničit za pomoci laserů, fyzické manipulace, nebo nárazem.

Americká armáda v současnosti sleduje Kosmos 2519 za pomoci pozemních pozemních radarů. Jejich možnosti jsou však omezené, jelikož výkonné objektivy na základnách mohou zachytit pohyb satelitu jen v případě, že se nachází v jejich detekčním poli.

Vesmírné síly mají Rusové i Čína

Čína a Rusko v posledních letech provedly řadu testů vesmírných zařízení s „dvojím využitím“, tedy že mohou být použity jako zbraň. Vladimir Putin oznámil loni celou řadu nových zbrojních programů včetně protisatelitového laseru.

Podle serveru zabývajícího se zbrojní problematikou Defense One mohlo být vypuštění satelitu Kosmos 2519 první fází ruských ofenzivních aktivit ve vesmíru a jako takové mohlo spustit americkou snahu založit tzv. vesmírné síly.

Na avizované americké vesmírné jednotky se budou peníze hledat teprve v rozpočtu pro další období. Podle záměrů administrativy by nové vesmírné síly měly být plně schopné nasazení do roku 2020.

„Čína dokonce zřídila novou vojenskou divizi pro dohled nad bojovými programy ve vesmíru. Stejně jako nebe, země a moře, i vesmír se stal bojištěm,“ hájil svůj záměr Trump při podpisu na základně. „Čistě americká přítomnost ve vesmíru nestačí. Musíme dosáhnout americké převahy ve vesmíru,“ argumentoval. Kritici ovšem upozorňují, že – stejně jako některé další Trumpovy iniciativy – takto masivní výdaje na obranu nejsou trvale udržitelné.