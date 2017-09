Americké bombardéry a stíhačky proletěly u KLDR v ukázce síly

WASHINGTON Mezinárodním vzdušným prostorem nad mořem u východního pobřeží Severní Koreje proletěly americké strategické bombardéry doprovázené bojovými stíhačkami. Oznámilo to v sobotu podle agentury Reuters americké ministerstvo obrany. Jeho mluvčí uvedla, že cílem operace bylo demonstrovat rozsah vojenských možností, které má prezident Donald Trump k dispozici.

Podle mluvčí Pentagonu Dany Whiteové je to nejsevernější let americké stíhačky nebo bombardéru v demilitarizovaném pásmu u severokorejského pobřeží ve 21. století. „Zdůrazňuje to, jak vážně bereme lehkomyslné chování (KLDR),“ řekla Whiteová s odkazem na severokorejský jaderný a raketový program.