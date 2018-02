Americké prezidentské volby pod vlivem Ruska. Výsledná zpráva republikánů vyjde v pátek

WASHINGTON Zpráva republikánských kongresmanů o vyšetřování údajného ruského vlivu na americké prezidentské volby bude zveřejněna v pátek. Oznámil to ve čtvrtek podle agentury Reuters zástupce Bílého domu. Podle něj se očekává, že zprávu zveřejní výbor pro kontrolu činnosti tajných služeb Sněmovny reprezentantů, který už s jejím zveřejněním dříve vyslovil souhlas.

Podle Reuters ovšem není jasné, zda bude zpráva upravena s ohledem na obavy týkající se národní bezpečnosti, na které upozornil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Zveřejnění zprávy by měl podle agentury AP ještě schválit prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu už údajně čtyřstránkový dokument četl a jeho zveřejnění si přeje.



Interní zpráva vyvolává kontroverze, neboť údajně hovoří o předpojatosti FBI vůči Trumpovi. Demokraté navíc tvrdí, že republikáni do dokumentu tajně zasahovali poté, co kongresový výbor schválil jeho zveřejnění.

Šéf FBI Christopher Wray je podle analytičky televize CBS News Frances Townsendové připraven přijít s protiargumenty vůči údajné předpojatosti FBI v případě zveřejnění zprávy. Townsendová je bývalou poradkyní Bílého domu pro vnitřní bezpečnost, připomíná AP.

Wraye do funkce v červnu navrhl Trump poté, co z tohoto místa odvolal Jamese Comeyho. Ten musel odejít poté, co FBI zahájil vyšetřování prezidentových spolupracovníků kvůli možné tajné spolupráci s Rusy na Trumpově předloňské předvolební kampani.

Zprávu ve čtvrtek obhajoval republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Podle něj nejde o obvinění vůči FBI nebo ministerstvu spravedlnosti. Dokument je prý legitimním nástrojem ve snaze zajistit, že dohled nad FBI je prováděn správně. „Pokud byly narušeny americké občanské svobody, pak to musí vyjít na povrch, aby se to neopakovalo,“ zdůraznil Ryan.

Schniff: Hlasování o zveřejnění zprávy se musí opakovat

Šéf demokratů ve sněmovním výboru pro kontrolu tajných služeb Adam Schiff v noci na čtvrtek přišel s tvrzením, že republikánští autoři zprávu „tajně upravili“ a Bílý dům, který ji v pondělí dostal po schválení výborem, viděl jinou verzi. Podle Schiffa je proto hlasování výboru o zveřejnění zprávy neplatné a musí se opakovat.

Ve zprávě se prý tvrdí, že během vyšetřování údajného ruského ovlivnění prezidentských voleb v roce 2016 FBI a ministerstvo spravedlnosti zneužily své pravomoci a jsou zaujaté proti prezidentovi Trumpovi.

Demokraté dokument odsoudili jako snahu o diskreditaci speciální vyšetřování komise Roberta Muellera, která se kauzou možného ruského vlivu zabývá, a obsah zprávy označili za „velmi zavádějící“.

Podle informovaných zdrojů dokument obviňuje FBI a ministerstvo spravedlnosti, že zneužily svých pravomocí, když v roce 2016 požádaly o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce.

Mezitím roste tlak na odvolání předsedy výboru pro kontrolu tajných služeb, republikána Devina Nunese. Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová vyzvala předsedu sněmovny Ryana k takovému kroku, protože podle ní Nunes jednal nečestně, když interní zprávu pozměnil. S podobnou výzvou ve čtvrtek přišel vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer. Jakékoli rozhodnutí o odvolání Nunese musí učinit Ryan.

Původně se uvažovalo o tom, že zpráva bude zveřejněna už ve čtvrtek. I vlivný republikánský senátor John Thune ve čtvrtek ale prohlásil, že zpráva by měla být nejdřív poskytnuta k prostudování senátnímu výboru pro kontrolu činnosti tajných služeb.