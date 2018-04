Americké rakety Tomahawk, francouzské stíhačky Rafale a britská Tornada. Jak může vypadat úder na Sýrii?

WASHINTON//PRAHA Stíhačky, ponorky, torpédoborce i křižníky. USA, Velká Británie a Francie se připravují na útok, který může podle amerického prezidenta Donalda Trumpa začít prakticky kdykoliv. USA ve spolupráci s dalšími evropskými státy připravují zásah proti režimu Bašára Asada za údajné použití chemických zbraní v městě Dúmá. Zemřely při něm desítky lidí.

„Může to být velmi brzo, nebo vůbec ne tak brzo!“ oznámil ve čtvrtek na Twitteru americký prezident Donald Trump. Hovořil o odvetném útoku na syrský režim diktátora Bašára Asada, který podle Světové zdravotnické organizace a Elysejského paláce podnikl v sobotu proti svým obyvatelům chemický útok.



Média od úterka spekulují o rozsahu a času útoku. Sleduje se pohyb lodí a letadel v oblasti.

Pravděpodobnými cíli budou podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona chemické továrny a skladiště chemických zbraní, jakým je například komplex Al-Safira. Hovoří se i o možnosti útoku na letecké základny.

USS Porter (DDG-78) je americký torpédoborec třídy Arleigh Burke.

Americké námořnictvo má prozatím ve Středozemním moři torpédoborec USS Donald Cook. Z Atlantiku míří lodě USS Porter a Ross, ze kterých námořnictvo loni odpálilo 59 střel Tomahawk na syrskou základu v Homsu. Zároveň se z amerického Norfolku vypravila k Sýrii i útočný svaz s letadlovou lodí USS Harry Truman. Společně s ní je na cestě přes Atlantický oceán i torpédoborec USS Bulkeley.

Spekuluje se i nad zapojením amerického letectva, které má v regionu hned několik základen. Problém by však mohla vyvolat povolení pro přelet nad Irákem či SAE.



Do boje nejspíše vzletí stíhačky Rafale

K americkému útoku se má připojit hned několik zemí. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se Francie se rozhodne ve shodě se Spojenými státy ve „vybranou chvíli“, oznámil Macron ve čtvrtek. americký ministr obrany James Mattis ve čtvrtek v podvečer SEČ mluvil v Kongresu, pak odjel do Bílého domu.

Tam zasedne Národní bezpečnostní rada. „Budeme pracovat na různých scénářích, které předložíme prezidentovi,“ sdělil šéf Pentagonu. Trump podle Reuters uvedl, že jedná o Sýrii se svými poradci. „Uvidíme, co se bude dít,“ dodal prezident. „Musíme učinit nějaká rozhodnutí, takže je učiníme poměrně brzy.“

„Budeme přijímat rozhodnutí ve vybranou chvíli, kdy to budeme považovat za nejužitečnější a nejefektivnější,“ dodal prezident. V rozhovoru s televizní stanicí TF1 Macron upřesnil, že toto rozhodnutí bude oznámeno „v příštích dnech“.

Pokud se Francouzi zapojí do útoku v Sýrii, podniknou letecký zásah podle informací deníku Le Figaro ze základny Saint-Dizier, která se nachází ve francouzském regionu Haute-Marne, a ne z jedné z francouzských základen na Blízkém východě v Jordánsku, nebo Spojených arabských emirátech.

Dassault Rafale je francouzský víceúčelový stíhací letoun.

Francouzi při útoku nejspíše použijí stíhačky Rafale, které nesou střely typu Scalp s doletem 250 kilometrů. „Letadla by tak ani nemusela vstoupit do syrského vzdušného prostoru chráněného ruskou protivzdušnou obranou,“ uvádí Le Figaro s odkazem na plány velení armády, které byly v úterý prezentovány prezidentu Macronovi. Stíhačky však budou potřebovat minimálně dvakrát dotankovat.

Jako další scénář se nabízí odpálení raket z lodi FREMM Aquitaine, která se v současnosti pohybuje ve Středozemním moři.

Britové mohou vyslat střely z letadel i ponorek

K útoku se s nejvyšší pravděpodobností připojí i Velká Británie, která má svou středomořskou základnu Akrotiri na Kypru.

Panavia Tornado je série dvoumístných dvoumotorových bojových britských letounů s měnitelnou šípovitostí křídla.

Británie má na základně osm bojových letadel Tornado s doletem 3900 kilometrů. V blízkosti je rovněž šest britských stíhaček Typhoon se střelami typu vzduch-vzduch, které mají útočící stroje chránit před nepřátelskou palbou. Ze základny také vzlétají pravidelně monitorovací drony Reaper, či pozorovací letadla.

Zároveň dostaly rozkazy přesunout se britské ponorky - nyní jsou už v oblastech, z kterých mohou zasáhnout raketami Sýrii, informoval britský deník The Daily Telegraph. Deník se ve své zprávě odvolává na vládní zdroje a rovněž uvádí, že Británie „dělá všechno potřebné“ pro to, aby byla schopna vypálit z ponorek střely Tomahawk, které by mířily na vojenské cíle v Sýrii. Zpravodajská televizní stanice BBC nedlouho před tím uvedla, že Mayová je připravena schválit účast své země ve vojenské akci.

Itálie se podle agentury Reuters do útoku nezapojí, ale spojencům poskytne logistickou podporu. Poslední tři dny se v oblasti Středozemního moře pohybuje italský létající tanker. Podobně se do oblasti začaly z Evropy stahovat i britské a americké tankery. Stejně tak „plane spotteři“ v posledních dnech zaznamenali přesuny amerických a britských speciálních letounů elektronického průzkumu.



Odveta může bolet Brity

Ruská odveta za případný útok na Sýrii může ohrozit britskou vojenskou základnu na Kypru. Upozornil na to ve čtvrtek list The Times. Ruský velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin v úterý řekl, že pokud Američané zaútočí, pak Rusko rakety sestřelí a zaútočí i na odpalovací místa.

Syrské město Dúmá, které je pod kontrolou radikálů, se v sobotu stalo terčem chemického útoku vládních sil, při němž zahynula čtyřicítka lidí.

Britský generál Richard Barrons řekl, že je to pohrůžka válkou a znamená to, že Rusko je připraveno potopit lodě, útočit na ponorky a sestřelit letadla. Rusko začalo přesouvat své lodě ze základny v Tartúsu dál do Středozemního moře a blíž k americké bojové lodi, napsal britský list.

Největším nebezpečím pro lodě, letadla a ponorky je podle The Times obranný raketový systém S-400, který má Rusko v Sýrii.