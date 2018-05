Američtí vojáci opět míří do Česka. Vojenská policie se na akci připravovala čtvrt roku

PRAHA Přibližně čtyři stovky vozidel a tisícovka vojáků americké armády míří po roce opět na několik dní do Česka. Republikou projedou v rámci přesunu z německého Vilsecku do Pobaltí na cvičení Saber Strike. První část konvoje má vstoupit na české území v úterý večer.

Skupina čítající zhruba 170 vozidel a 300 osob, by měla přejet přes hraniční přechod Rozvadov kolem sedmé hodiny večer. Odtud se přesune po dálnicích D5, D0, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocují. O den později zamíří po dálnicích D10, D11 a silnici E67 do Náchoda. Druhá část konvoje pojede stejnou cestou od čtvrtka do pátku.

„Průjezd amerických jednotek přes české území je stejně jako v minulých letech ukázkou plnění našich spojeneckých závazků. Našim vojákům zároveň umožňuje v praxi procvičit činnosti související s logistikou a doprovodem,“ komentuje událost ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (ANO).

Mezinárodní vojenské cvičení Saber Strike se v baltských zemích koná každoročně již od roku 2010 jako reakce na bezpečnostní vývoj ve světě. Jeho záměrem je mimo jiné demonstrovat soudržnost aliančních vojsk a připravenost členských zemí ke společné obraně.



Vítání se staženými kalhoty

Českem v posledních letech projela řada větších konvojů americké armády. Vojáky během cesty pravidelně vítají tisíc lidí, setkávají se ovšem i s negativními ohlasy ze strany odpůrců NATO. Zejména pak při prvním průjezdu před dvěma lety.



Tehdy na sebe nejvíce upozornil novodobý válečný veterán z misí v Kosovu a Kuvajtu Martin Zapletal, který na americké vojáky vystrčil pozadí. Od soudu nejprve odešel s podmínkou za výtržnictví, posléze byl jeho případ přehodnocen na přestupek.

Aby letošní průjezd konvoje výrazným způsobem neohrozil plynulost dopravy, bude rozdělený do několika proudů, které za sebou pojedou s hodinovým odstupem. Doprovázet jej po celou dobu na českém území budou vojenští i státní policisté.

Vojenská policie dohlíží na organizaci přesunu, Policie ČR pak řeší bezpečnost silničního provozu a případné protesty na trase, které lze i letos očekávat.

„ Vojenská policie se připravovala na průjezd amerických vojáků ve spolupráci s Armádou ČR řádově tři měsíce. Předpokládá se nasazení zhruba šedesáti vojenských policistů v obou termínech,“ přibližuje pro Lidovky.cz Jan Šmíd z vojenské policie. Na rozdíl od předchozích let nejsou na letošek naplánované ukázky techniky pro veřejnost ani žádné jiné doplňkové akce.

„Pro Armádu České republiky představuje tento průjezd významnou příležitost k poskytnutí podpory hostitelskou zemí a další ze zkušeností s plánováním a organizováním přesunů v mezinárodním prostředí,“ doplňuje Jaromír Zůna, ředitel Sekce podpory na ministerstvu obrany.