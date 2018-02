Amnesty a Oxfam: EU je spoluodpovědná za týrání a násilí vůči migrantům v Libyi

ŘÍM Itálie a Evropská unie jsou z pohledu lidskoprávních organizací Amnesty International (AI) a Oxfam spoluodpovědné za týrání a zneužívání tisíců migrantů v Libyi. Organizace ve svých samostatných zprávách uvedly, že je to důsledek dohody mezi Itálií a Libyí o opatřeních proti ilegální migraci. Oxfam v této souvislosti vyzvala Řím k jejímu vypovězení, informovala agentura DPA.

Zmíněnou dohodu, podporovanou Evropskou unií, obě země uzavřely před rokem. Její podstatou je podpora libyjské pobřežní stráže a ochrana hranic před ilegálním pronikáním migrantů do evropských států. Podle AI kvůli tomuto „pochybnému ujednání“ jsou lidé týráni, svévolně zadržováni, vydíráni a vystaveni „nepředstavitelným podmínkám“ v detenčních táborech.



Itálie pomáhá pobřežní stráži Libye, zmítané občanskou válkou, mimo jiné výcvikem a vybavením. Podle údajů Amnesty International bylo už kolem 20 000 lidí na ilegální cestě do Evropy zastaveno a vráceno do Libye.

Většina migrantů, kteří byli zachráněni ve Středozemním moři, se dostala do Itálie. Vláda v Římě se proto již řadu měsíců snaží ve spolupráci s Tripolisem tento přistěhovalecký proud omezit. Podle lidskoprávních organizací je to ale špatný přístup k zastavení migrace z Afriky vzhledem k dramatické situaci v oblasti lidských práv v Libyi. V těch nejhorších podmínkách tam čekají na přepravu do Evropy stovky tisíc lidí.

Loni podle DPA v Itálii přistálo 119 369 lidí zachráněných ve Středozemním moři. Při pokusu o překonání nejnebezpečnější migrační cesty na světě ale zemřelo více než 3100 lidí, letos je už obětí 210, poznamenala DPA.