Británie hlásí mimořádnou událost, dva lidé z okolí Salisbury jsou v kritickém stavu kvůli neznámé látce

LONDÝN Policie na jihu Anglie v noci na středu vyhlásila mimořádnou událost kvůli případu dvou lidí, kteří jsou po možném kontaktu s neznámou látkou v kritickém stavu. Policie upozornila obyvatele, že z preventivních důvodů uzavře v oblastech kolem měst Amesbury a Salisbury místa, kde se dvojice před onemocněním pohybovala. Zatím není jasné, zda případ souvisí se zločinem, úřady ale událost prošetřují.

„Záchranáři byli na místo přivoláni poté, co byla na adrese Muggleton Road v Amesbury v sobotu večer 30. června objevena dvojice muže a ženy v bezvědomí,“ uvedla tamní policie. Původně se předpokládalo, že stav obou je zřejmě následek užití heroinu či kokainu z kontaminované dávky. To se očividně nepotvrdilo a odborníci nadále pokračují v testech, aby zjistili, co je příčinou kolapsu obou pacientů.



Dvojice je nyní v kritickém stavu v nemocnici v Salisbury a lékaři vzhledem k jejímu možnému vystavení neznámé látce nasadili příslušnou medikaci.



Nemocnice je i přes mimořádnou událost nadále otevřená pro veřejnost, úřady ale obyvatele upozornily, že v regionu bude zvýšená policejní přítomnost.

Salisbury se letos v březnu stalo dějištěm otravy bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Britská vláda tvrdí, že otravnou látkou byl novičok vyráběný v někdejším Sovětském svazu, a obvinila z útoku Moskvu. Ta odpovědnost odmítla.