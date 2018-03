Ani předseda, ani člen. Lidovci nechtějí Ondráčka v komisi pro GIBS vůbec

Lidovci navrhnou, aby byl Zdeněk Ondráček odvolán nejen z funkce předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), ale přišel i o pozici jejího řadového člena. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek dnes novinářům řekl, že by takové rozhodnutí odblokovalo situaci. Ondráček je v komisi jediným zástupcem komunistů, kteří si podle dohod o zastoupení ve sněmovních orgánech nárokují post jejího předsedy.

Zvolení Ondráčka kritizuje opozice a v pondělí proti němu protestovaly tisíce lidí na shromážděních napříč republikou. Kritikům vadí, že se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu. Bělobrádek dnes uvedl, že nejlepší by bylo, kdyby Ondráček v rámci sebereflexe sám odstoupil, nicméně nevypadá to, že se tak stane.



„Proto budeme navrhovat, aby byl odvolán přímo z komise. Tím odblokujeme situaci, kdy komunisté v rámci poměrů ve Sněmovně měli dohodnuto, že budou mít předsedu. A protože tam je jediný jejich zástupce, tak je to Ondráček,“ uvedl. Komunisté by si po odvolání Ondráčka z komise mohli zvolit jiného zástupce, následně by se konala nová volba předsedy, uvedl Bělobrádek.

Pokud iniciativa KDU-ČSL neuspěje, je strana připravena podpořit alespoň odvolání Ondráčka z funkce předsedy. Bělobrádek odmítl, že by za zvolení Ondráčka nesly odpovědnost tzv. demokratické strany, jak tvrdí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že strana bude pro veřejné hlasování. „Aby bylo jasné, co kdo říká a dělá. Kdyby si v ANO udělali jasno o prioritách, tak by (Ondráček) předsedou nikdy nemohl být zvolen,“ konstatoval.