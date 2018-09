ZVĚŘINA: Ani sirotečka. Premiér prosazuje ,jen‘ to, co sliboval

Ne znamená ne. Andrej Babiš odmítá přijmout jediného migranta, i kdyby to měli být sirotci ze Sýrie, jak to chce prosadit paní europoslankyně za KDU Michaela Šojdrová. Babiš už si vysloužil horu odsudků od konkurenčních politiků i občanů a ještě jistě dostane co proto.

Předně je třeba říci, že celá akce paní Šojdrové je politická hra, jako by přijetím několika desítek sirotků mělo Česko prodělat nějakou kvalitativní proměnu a stát se lepší zemí. Česko se tím nezmění: drtivá většina obyvatel je proti, politici jim ve své většině slíbili, že uprchlíky nepřijmou, a otevírat podobná témata je jako vnucovat vegetariánovi vývar s tím, že to přece není maso.



Premiéru Babišovi lze vyčítat tvrdost, možná i cynismus, ale rozhodně nelze čekat, že v téhle otázce podlehne nějakému citovému vydírání. Na projevy nenávisti od určitých lidí si již zvykl. A pokud za jeho postoj Česko obdrží nálepku sobců a možná námi budou někteří zahraniční politici i opovrhovat, pak na to lze říci, všeho do času. Evropský mainstream se mění poměrně rychle.

Pokud by paní Šojdrová svůj návrh myslela jen trochu vážně, pak by Česku nenabízela údajné 17leté mladé muže sirotky, ale spíše mnohem menší děti. Paní Šojdrová by měla říci, jak si „přijetí“ představuje, jak dlouho má trvat a kdo sirotky vybere. Ze zkušenosti víme, jak to dopadlo s křesťanskými uprchlíky z Iráku. Část z pečlivě vytipovaných potřebných se sebrala, odešla do Německa a někteří z nich ještě zle pomluvili ty dobráky, kteří je do Evropy přivedli. Jen těžko si lze představit jakoukoli integraci mladých mužů, kteří jsou ve své kultuře považováni za dospělé a jimž se zde dostane kromě střechy nad hlavou jen absolutně cizí a pro ně nekompatibilní kultury, jazyka i hodnot. Přijetí našich norem je u nich vysoce nepravděpodobné, kdyby to dopadlo dobře, tak utečou za lepším do Německa. V horším případě někomu ublíží, inu přicházejí z prostředí, kde je obvyklé řešit konflikty násilím.

Babišovo chování je snadné odsoudit z mravních pozic, ale čistě prakticky je zřejmé, že všichni migranti nepřicházejí, aby zde získali dočasný azyl, ale částečně též proto, aby si žili lépe. Na tom není nic odsouzeníhodného, to by chtěl leckdo, nicméně pokud se nepřizpůsobíte místním zákonům a kultuře, pak vás nepřijmou ani Spojené státy americké – stát vybudovaný na migrantech.