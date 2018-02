Anihilace. Oceňované sci-fi s Natalií Portmanovou se v Česku promítat nebude

LOS ANGELES Snímek Anihilace (Annihilation) scenáristy a režiséra Alexe Garlanda sbírá velmi kladné kritické recenze. Film kromě poutavého příběhu láká i na skvělou Natalii Portmanovou v hlavní roli. Společnost Paramount ale práva na film mimo Spojené státy nakonec poskytla exkluzivně společnosti Netflix. Šlo o překvapivé rozhodnutí - na YouTube lze stále najít trailery lákající na českou premiéru.

Lena (Natalie Portmanová) je talentová mikromolekulární bioložka. Její manžel Kane (Oscar Isaac) se před více než rokem ztratil na vojenské misi. Jednoho dne se však nečekaně vrátí, těžce nemocen a téměř nic si nepamatuje. Lékařům a psychologům je schopný akorát říct o existenci tajemné zóny X. Lena se přidává k průzkumnému týmu, který má za cíl do oblasti proniknout. Vědci zjišťují, že v inkriminované oblasti vznikl zcela nový a neprozkoumaný ekosystém, ve kterém neplatí tradiční zákony přírody. Ohromenou vědeckou výpravu čeká ale boj o holý život...

„Tohle je to správné sci-fi, které jsem vždy toužil vidět. Tohle je ten druh filmu, který mě a mé přátele přinutí ještě po skončení filmu stát třicet minut před kinem a bavit se o něm,“ řekl o filmu kritik Chris Stuckmann. „Anihilace vám poskytne více otázek než odpovědí. Moje otázka ale zní: kdy to můžu vidět znovu?,“ pochválila film Sara Stewartová z deníku New York Post.

Malý divácký potenciál

Snímek natočil a napsal Alex Garland, autor velmi dobře přijatého sci-fi dramatu Ex Machina. Kromě toho napsal scénáře i ke snímkům Dredd, Neopouštěj mě a 28 dní poté. Narozdíl od Ex Machiny, která získala Oscara za vizuální efekty, ale Anihilace do kin mimo území Spojených států nepůjde. Společnost Paramount se rozhodla nakonec práva prodat Netflixu. Podobně laděné pomalé filmy plné vědeckofantastické teorie si totiž v kině příliš dobře nevedou, což bylo dobře vidět právě i na případu Ex Machiny.

„Je to pravda, film uvádět nebudeme. Mrzí nás to, ale podle Paramountu jde v případě Anihilace o málo komerční a příliš intelektuální podívanou,“ sdělil serveru Lidovky.cz Petr Slavík z distribuční společnosti CinemArt, která Paramout pro český trh zastupuje. Na serveru YouTube jsou stále k vidění filmové ukázky, které lákají české diváky do kina.

Není to poprvé

Podobně to vyřešila společnost Paramount i s filmem The Cloverfield Paradox, třetím pokračováním sci-fi hororové série Cloverfield. Trailer na snímek byl uveden 4. února ku příležitosti Super Bowlu, finále ligy amerického fotbalu. V rámci traileru bylo oznámeno, že se diváci na snímek mohou na Netflixu podívat ještě ten samý večer. To i přes fakt, že má řádnou premiéru v kinech naplánovanou na květen.

Film Cloverfield Paradox podle udávaných čísel stál čtyřicet milionů dolarů. Netflix zaplatil o deset více. Studio je tak v plusu a to film ještě ani nešel do kin. S ohledem na reakce do kin možná ani nezamíří, protože sbírá vesměs velmi negativní recenze.