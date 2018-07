Jak by vypadalo celostátní referendum? ANO, ČSSD a Piráti sepsali návrhy

Praha Otázky případného celostátního referenda by předem posuzoval z hlediska ústavnosti Ústavní soud a pod žádost o vyvolání všelidového hlasování by se muselo podepsat nejméně půl milionu voličů. Vyplývá to z celkového pozměňovacího návrhu k poslaneckým předlohám o zavedení celostátního referenda, který připravili zástupci hnutí ANO, ČSSD a Pirátů. O návrhu v úterý debatovali členové sněmovní ústavní komise, širší shodu ale zatím nenašli.

Iniciátoři referenda by museli podle návrhu sesbírat nejméně 50 000 podpisů, teprve potom by se mohli obrátit s žádostí o přezkum otázky na Ústavní soud. Pokud by k ní ústavní soudci neměli námitek, k vyvolání hlasování by bylo nutné sesbírat dalších 450 000 podpisů. Vedle obyvatel by mohl iniciovat referendum podle návrhu i Parlament většinami v obou komorách, tedy ve Sněmovně a v Senátu. Aby bylo referendum platné, musela by přijít hlasovat nejméně čtvrtina voličů.

Komise pověřila předsedkyni Kateřinu Valachovou (ČSSD), aby svolala všechny strany zastoupené ve Sněmovně k jednání o celkovém pozměňovacím návrhu. Komise také doporučila návrh dále upravit tak, aby lidé nesměli hlasovat o ústavních otázkách. Chtěla by rovněž zpřesnit formulace ohledně rozhodování o mezinárodních smlouvách.

Sněmovna koncem června podpořila v úvodním kole všechny tři poslanecké návrhy na zavedení obecného referenda, jak je předložily SPD Tomia Okamury, ČSSD a KSČM. Liší se parametry i například okruhem otázek, o nichž by lidé mohli hlasovat.

Ve sněmovně jsou pro zavedení referenda hnutí ANO, Piráti, SPD, ČSSD a KSČM. Dohromady mají 152 hlasů, ústavní většina činí 120 hlasů. I v případě, že by sněmovna nakonec nějaký návrh ústavního zákona schválila, může narazit v Senátu.