Chovanec: ANO přerušilo jednání s ČSSD, dohaduje se jen komunisty a Okamurovci

PRAHA Hnutí ANO podle ČSSD přerušilo jednání se sociálními demokraty o případné vládní spolupráci do jejich únorového sjezdu. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Podle něj krok ANO ukazuje na spolupráci hnutí s KSČM a s SPD. Druhým motivem podle něj může být snaha oslabit podmínky ČSSD pro vstup do vlády. Sociální demokraté dosud trvali na tom, že se nebudou podílet na vládě s trestně stíhaným premiérem. Předseda ANO Andrej Babiš je obviněn z podvodu kvůli financování farmy Čapí hnízdo.

„Včera (ve středu) pozdě v noci mi předseda hnutí ANO Andrej Babiš vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD a že chce počkat až na vedení, jež vzejde z našeho sjezdu ve druhé polovině února. Hnutí ANO tak už třetí měsíc po sobě potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotno vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje,“ napsal Chovanec.



Podle něj se buď ANO již dohodlo s SPD a KSČM na vládní spolupráci, nebo očekává, že sjezd ČSSD ustoupí z podmínek, které si sociální demokraté dosud pro vstup do vlády kladli. ČSSD požaduje, aby ve vládě nebyla trestně stíhaná osoba, aby kvůli prošetření kauzy Čapí hnízdo ANO nekontrolovalo ministerstva financí, spravedlnosti a vnitra a aby nehrozil střet zájmů na ministerstvech zemědělství, průmyslu a životního prostředí kvůli podnikání holdingu Agrofert, který Babiš převedl do svěřenských fondů. V programové oblasti ČSSD žádá proevropské směřování vlády a podporu rodin s dětmi v oblastech bydlení, pracovních příležitostí a vzdělávání.

„Není důvod si myslet, že sjezd ČSSD základ těchto podmínek neschválí a že přistoupí na nedůstojnou roli fíkového listu pro stávající koalici ANO, SPD a KSČM, jež už od voleb funguje v Poslanecké sněmovně,“ uvedl Chovanec. ČSSD podle něj nebude vstupovat do vlády za každou cenu.

ANO zahájilo jednání před druhým pokusem o sestavení vlády minulý týden. ČSSD byla první strana, s níž se zástupci ANO sešli, kromě sociálních demokratů jednali také s SPD, KSČM, ODS a KDU-ČSL. Občanští demokraté spolupráci odmítli, lidovci ji stejně jako ČSSD podmiňují tím, že ve vládě nebude trestně stíhaná osoba. S KSČM a SPD vytvořilo ANO expertní týmy, které hledají programové shody.

ANO má v dvousetčlenné Sněmovně 78 poslanců. V případě spolupráce v ČSSD by koalice měla 93 poslanců a musela by se opřít o podporu další strany. SPD má 22 poslanců, KSČM 15 a lidovci deset.