Ano podle průzkumu stagnuje. Posiluje SPD a Piráti

PRAHA Sněmovní volby by podle modelu agentury Median vyhrálo ANO se ziskem 27 procent hlasů. Druhou ČSSD by volilo 13,5 procenta hlasujících. Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překonalo osm stran, včetně Pirátů či Strany přímé demokracie (SPD). Naopak Starostové ani Zelení by žádné sněmovní křeslo nezískali. Výsledky průzkumu zveřejnila agentura Median v pátek.

Podpora hnutí ANO v posledních měsících podle Medianu stagnuje okolo 26 až 27 procent. Podpora ČSSD se drží okolo 14 procent. Pokračuje ale pozvolný propad KSČM a proti poslednímu měsíci klesla podpora TOP 09.



Komunisty by podle modelu Medianu volilo 12,5 procenta lidí, čtvrté ODS by dalo hlas 9,5 procenta voličů. TOP 09 výzkum přisuzuje sedm procent, SPD o půl procentního bodu méně. Piráti a lidovci mají shodně šanci na zisk šesti procent hlasů.

„Z uvolnění části protestních hlasů KSČM a stagnace ANO těží SPD Tomia Okamury, která stále mírně roste a aktuálně by dostala okolo 6,5 procenta hlasů,“ uvádí Daniel Prokop z agentury Median. Oproti minulému měření také výrazně vzrostla podpora Pirátů, kteří posílili mezi mladšími voliči do 35 let, což jde podle autorů průzkumu mimo jiné na úkor TOP 09.

Bez zastoupení ve Sněmovně by podle Medianu zůstali Starostové, Zelení i Svobodní. STAN by mohl získat čtyři procenta hlasů, Zelení 2,5 procenta a Svobodní dvě procenta.

Výzkum mínění se konal v období od 28. srpna do 25. září. Zapojilo se do něj 1243 respondentů starších 18 let.