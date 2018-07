ANO s ČSSD podepíší koaliční smlouvu a třetí den záchrany malých fotbalistů z jeskyně

Hnutí ANO a ČSSD dnes podepíšou koaliční smlouvu. Na úterý se chystá i podpis dohody s KSČM o tolerování vlády. Ve středu má Poslanecká sněmovna projednat vyslovení důvěry kabinetu ANO a ČSSD podporovanému komunisty. Podle premiéra Andreje Babiše vláda důvěru získá.

Babiš čeká poslušnost poslanců. „Já předpokládám, že tu koaliční smlouvu s ČSSD podepíšeme v úterý. Podpisy poslanců již máme za hnutí i ČSSD a také předpokládám, že s KSČM bychom měli podepsat nějakou tu dohodu, která je jiného charakteru než s ČSSD,“ oznámil premiér. Dohoda s KSČM, která má umožnit vznik menšinové vlády, je podle něj volná. „Není tam žádný závazek, u všech zákonů stejně hlasovat,“ uvedl.

Babiš očekává, že pro vyslovení důvěry vládě budou hlasovat všichni poslanci ANO, ČSSD a KSČM. „Tak podepsali to, tak logicky by to měli podpořit,“ řekl. Podle některých médií nad podporou vlády váhá bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Babiš ale prohlásil, že o ničem takovém neví. Premiér věří i v účast všech poslanců za ANO, sociální demokraty i komunisty na středečním hlasování.



Další problémy. Babiš bude muset řešit ale i hledání nového ministra spravedlnosti. Taťána Malá čelící podezření z plagiátorství rezignovala v pondělí večer, dočasně resort převezme zřejmě Babiš.

Co s kůrovcem? Proběhne briefing ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) poté, co spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) informuje poslance o kůrovcové kalamitě. Tématu škodlivého brouka se pak bude věnovat i schůze sněmovny. Poslanci budou také volit nového místopředsedu na uvolněné místo po Janu Hamáčkovi.



V jeskyni zbývá pět lidí. Záchranáři pokračují v evakuaci zbývajících členů skupiny původně 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, kteří před více než dvěma týdny uvázli v zatopeném jeskynním komplexu na severu Thajska. Venku už je osm chlapců, zbývá zachránit 4 malé fotbalisty a jejich trenéra.



Zneužil pravomoc? Městský soud v Praze začne projednávat kauzu bývalého ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Miloslava Vaňka. Muž čelí kvůli smlouvám o mediální spolupráci obžalobě ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Spolupráce EU a NATO. V poledne v Bruselu předsedové Evropské rady a Evropské komise Donald Tusk a Jean-Claude Juncker podepíšou spolu s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem společnou deklaraci o spolupráci EU-NATO.

Kdo do finále? Po pauze pokračuje mistrovství světa ve fotbale. V petrohradském semifinále se od 20:00 utká Francie a Belgie.