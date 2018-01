Archeologové nestárnou. Harrison Ford bude natáčet nového Indiana Jonese v 77 letech

LOS ANGELES Legendární Indy se vrátí prozkoumat alespoň ještě jednu hrobku. Harrisonu Fordovi bude v době natáčení 77 let. Bude tedy starší, než byl jeho filmový otec Sean Connery v době natáčení Poslední křížové výpravy (1989). Premiéra nového Indiana Jonese by měla být někdy v roce 2020.

Režisér Steven Spielberg je vytížený muž. Nedávno dokončil snímek Akta Pentagon: Skrytá válka s Tomem Hanksem a Meryl Streepovou v hlavních rolích. Na konec března má naplánovanou mezinárodní premiéru videoherní dystopie Ready Player One podle knižního bestselleru. Navíc rozjíždí přípravy pro novou verzi muzikálu West Side Story. Podle všeho má ale Spielberg ještě před West Side Story na svém seznamu ještě jeden film - nového Indiana Jonese. Informaci o tom přinesl web The Hollywood Reporter.

Steven Spielberg by rád s produkcí začal již příští rok. Scénář k zatím bezejmennému pátému dílu napíše David Koepp, který je podepsaný i pod Královstvím křišťálové lebky, zatím posledním filmem série z roku 2008. Do producentských křesel usednou Kathleen Kennedyová, Spielbergova dvorní producentka, a režisér George Lucas, duchovní otec celé postavy Indiana Jonese. Film by se pak do kin měl dostat někdy v roce 2020.

Archeologa se strachem z hadů si znovu střihne Harrison Ford, kterému v době natáčení bude 77 let. Seanovi Connerymu bylo v době, kdy hrál Indyho otce ve filmu Poslední křížová výprava, jen 69 let. Harrison Ford ale stále dokazuje, že do starého železa ještě nepatří - v posledních letech se s energií vrátil do rolí pašeráka Hana Sola (Star Wars: Síla se probouzí, 2015) i lovce replikantů Ricka Deckarda (Blade Runner 2049, 2017).

Jiné herecké obsazení zatím známé není. Začátkem září minulého roku ale scenárista David Kopp oznámil, že se v budoucnu určitě nevrátí Indyho syn Rafan (Mutt) Williams, kterého si zahrál Shia LaBeuf.