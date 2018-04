Architektka čínské expanze v Česku končí. Otevírala dveře investicím CEFC

Paní Ma Kche-čching je nenápadná dáma drobnější postavy. Za čtyři roky toho ale v Česku zvládla hodně. Dostala k nám na návštěvu svého prezidenta Si Ťin-pchinga a podílela se hned na třech cestách české hlavy státu Miloše Zemana do říše středu.

Především však stála u zrodu expanze investiční skupiny CEFC, která si Česko vybrala jako svou evropskou základnu. Pomohla lobbistům v budování klinik čínské medicíny i kontraktům pro český letecký byznys. A dokázala srovnat do latě české politiky, kteří až na výjimky pekingský režim nekritizují a o Číně pod heslem nové hedvábné stezky mluví jako o zemi velkých příležitostí.



Jenže pražský čas paní Ma se podle informací LN nachýlil. Osud vlivné Číňanky, která měla dveře na Pražský hrad vždy otevřené, jako by kopíroval klesající vliv CEFC. V Pekingu se vyměnilo výkonné vedení parlamentu, které činnost velvyslanců dozoruje, a kariérní diplomatka údajně dostala zprávu, že s prodloužením svého čtyřletého mandátu již nemá počítat. Ještě do léta by měla Prahu opustit.