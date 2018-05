Vévodkyním cukaly při obřadu koutky a princezna vyplázla jazyk. Nenápadné detaily z královské svatby

WINDSOR/PRAHA V sobotu se v kapli svatého Jiří na hradě Windsor odehrála svatba roku. Princ Harry si vzal za ženu herečku Meghan Markleovou. Nebyla to však obvyklá královská svatba. Díky původu nevěsty se na svatbě objevily prvky afroamerické kultury a došlo k několika porušením bontonu.

Stovky let starým hradem Windsor zněla v sobotu hudba, která není pro královskou svatbu vskutku obvyklá. Americký černošský gospel pod vedením Karen Gibsonové zpíval píseň „Stand by me“, původně od Bena Kinga. Královská rodina tak podle komentátorů vstoupila do moderní multikulturní éry. Nebyla to však jediná neobvyklá věc.



Meghan Markleová vstoupila do kaple sama, pouze v doprovodu družiček a družbů, kteří jí nesli čtyři a půl metru dlouhou vlečku. Až v polovině cesty se k ní připojil Harryho otec princ Charles, který ji dovedl zbytek cesty k oltáři, kde si snoubenci řekli své ano.

Princ Charles vede Meghan k oltáři.

Obrovskou část pozornosti na sebe díky svému excentrickému kázání strhl i černošský episkopální biskup Michael Curry. Právě jeho projev se stal jednou z nejvíce komentovaných záležitostí dne na Twitteru. A nejen kvůli jeho vystupování, ale také kvůli reakci jakou jeho výkon vyvolal u královské rodiny.

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se smějí během obřadu.

Princ Harry se několikrát neudržel a pousmál se nad energickým biskupem stejně jako Meghan. Smích však nedokázala zastavit ani Harryho nevlastní matka Camilla, vévodkyně z Corwallu.

Kamery ji zachytily, jak se směje schovaná za svým velkým kloboukem a úsměv vyvolala i tváři vévodkyně Kate.

Podobně biskup „odboural“ i královninu vnučku Zaru Tindallovou, která podle deníku New York Times vypadala, že spadne ze židle. Naprostou vážnost se podařilo zachovat jen královně a princi Philipovi, kteří dokonce vypadali, že je biskupův výkon vůbec neoslnil.

Chelsy Davyová během obřadu.

Zkroušeně se na svatbě tvářilo jen málo lidí. Mezi ně však patřila bývalá partnerka prince Harryho Chelsy Davyová, se kterou byl šestý následovník trůnu celých sedm let.

Podle médií se na svatbu dostavila i další princova bývalá partnerka Cressida Bonasová.

Princezna vyplazuje jazyk na fotografy během cesty na svatbu.

Novináře upoutala i dcera prince Williama a vévodkyně Kate, princezna Charlotta. Ta ještě z auta bezostyšně vyplazovala jazyk na všechny fotografy a viditelně si celou svatbu užívala. Byla mezi družičkami, které vedly nevěstu k oltáři.

Po svatbě, když novomanželský pár odjížděl od kaple svatého Jiří, zachytily kamery malou Charlotte, jak intenzivně mává na rozloučenou princi Harrymu a jeho ženě Meghan a komentátoři se nad princezninou radostí nepřestávali rozplývat.

Novomanželé, kteří získali titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu, se při odjezdu z hradu usmívali a princ Harry podle bulvárního deníku Daily Mail zažertoval a zeptal se nevěsty, „jestli již potřebuje drink.“ V ten moment prý padlo první sprosté slovo ze strany Meghan.

Vévodkyně Meghan je v šoku z fanoušků.

Svatba byla neobvyklá i kvůli množství Američanů, kteří se na svatbě objevili. Na svatbu dorazila i americká hvězda talkshow Oprah Winfreyová či tenistka Serena Williamsová, které jsou obě velkými vzory pro černošské ženy.

Zajímavým momentem byl i fakt, že přímo proti britské královně seděla v kapli matka nevěsty Doria Radlanová.

„Jeden z potomků otroků si bere člena královské rodiny, jehož předci schvalovali otroctví. Lev si lehá s beránkem,“ uvedla pro deník New York Times americká stenografka Denise Crawfordová. „Dnešní den historie nikdy nezapomene.“