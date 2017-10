ASI.JATKA: Pšššt, ať ji nevyplašíme

… pronesly rozhodně ne nonšalatně moje bývalé spolužačky, a nyní již i naštěstí bývalé kamarádky, Niky a Terka, když jsem u večeře zmínila, že jdu odevzdat na finančák svoje první daňové přiznání.

Většina mých dobrých kamarádů jsou Češi, které jsem poznala během studií. Parta hic. Kavárnička. Zpravidla havlisti. Geopolitikové. Cestovatelé. Tanečníci. Kulturní nadšenci. Milovníci Britney Spears a marshmellows. Pijani dobré whisky a vína. Nastupující klavíristky. Srdcaři v tom, co dělají.



Jak je o vás známo, český humor umí být ironický a cynický. Takže celá tahle banda, mimochodem budoucí kulturně-politická elita národa, se kterou si už nějaký ten pátek hledáme (každý po svém) místo pod sluncem, patří do škatulky vzdělaných a láskyplných neorasistů, kteří svou světovost a multikulturalismus šifrují do cynických, ironických a politicky dost nekorektních poznámek (mimochodem pryč s politickou korektností) o Vietnamcích.

Kecyvkleci

Takové kecyvkleci ale těžko rozjedeme, když jsme ve širší skupině lidí, kteří při podobné medovo-rasistické poznámce rozpačitě a nervózně očima těkají mezi mými “kamarády” a mnou, (píše se tu čárka?) a čekají, jak na to kdo zareaguje. Pokud v ruce drží nějaké pití, většinou ho i viditelně pevněji sevřou, jako by to byla jediná uzemněná věc, které se mohou chytit, aby je rozpačitost neodfoukla. My toho nedbáme a zpravidla si naložíme další rasistický nadvtípek (Nene, tohle tričko nešily děti v Číně, ale moje teta.|Prosimtě, vrať se zpátky do Vietnamu, když nevíš, jak se správně vyslovuje phočko|Trangová je Vietnamka, ta může. … ), přičemž testujeme, jak daleko můžeme zajít. Většinou hodně daleko. (A samo nás to překvapí, ale nejsme z toho v šoku, protože to nějak už dávno tušíme.) Za hranice Prahy a Vietnamu.

Buď to “ti nezasvěcení” nepoberou a jsou v nemírném šoku (v němž ho nebo ji necháme a což pak nehorázně a sobecky zneužíváme ve prospěch vlastního potěšení a ješitnosti) anebo se citlivě naladí a škálují dál (hurá). Nebo se i stane, že se takovéto nekorektní konverzace chytí člověk, jehož rasistické vtipy nedosahují ani půlúrovně Troškových kameňáků. Víte, takové ty prvoplánové buranské vtipy, které jdou na ruku a byly vymyšleny pro účely konverzační vaty a proto, aby se mohli malomyslitelé a veksláci plácat po ramenou, že si mohou utahovat z jiných národností.

Nebo když se ten “cizí člověk” snaží mermomocí infiltrovat a naladit tak, že pronese něco totálně mimo mísu a podaří se mu instantně urazit někoho z přítomných, aniž by k němu měl osobní vazbu nebo aspoň pochopil kontext toho, proč se vůbec v kroužku, s láskou nám vlastní, urážíme. Ať už jsou to vtipy na původ, sexuální orientaci nebo povahové rysy někoho z (ne)přítomných.

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.



Samo, je to ultratenkej led. Stále se totiž bavíme o rasismu a jakkoliv v České republice není politická korektnost tak rozšířená jako třeba v Americe nebo v Německu (kde nás fakt, ale fakt nedávali; v kombinaci s tím, že Němci nemají takový smysl pro humor), tak citlivé škálování (třeba i dvojsmyslného) urážlivého vtípku je velmi těžký úkol hodný vysokého EQ a IQ, rozumné společenské ohebnosti a katechismu, (je tu čárka?) a málokdo, kdo přijde zvenku, to dokáže tak, aby si infikovaná parta nepomyslela, že je to totální loser a vekslák. Proto prosím, dostanete-li se do takové situace a neznáte jiné vtipy než ten, jak se potkají Američan, Čech a Vietnamec a něco…, nebo Vietkong a Amíci, neškálujte. Pro své dobro.



Disku(r)se

A rasistické vtípky, o kterých se tu bavíme, nejsou čistě o tom, že jíme psy a kočky. Cítit je i posunutí diskursu (prof. Nekula) i vzhledem transformaci (korporátničina) vietnamské komunity. Vtipy o trhovcích, kočkách v jídle nebo o trávě se trošku rozmělnily. Standardní pozici si u mých kamarádů nyní drží večerky, draci, sexuální náruživost Asiatek, výše zmíněné daně, tu a tam i nějaký ten intelektuální vtípek na vietnamské komunisty.

Niky, Terko, Domi, Kačko, Ondro, Ludvíku a Evikulele a vy jim podobní, vy víte, že tenhle článek musel přijít. Každej váš (protože když já řeknu rasistickej vtípek na Asiaty, tak to není rasismus a vtipy na Čechy nedělám, rozumějte, tahle země mi dává chléb a sůl) neorasistickej vtípek je testem toho, jací velcí kamarádi jsme.



Zatím si, cítím, žel, vedeme velmi dobře. Takže ty vaše kecy budu muset poslouchat ještě dost dlouho. Naštěstí.

P.S. Cokoliv řeknete, může být ve váš neprospěch zveřejněno na tomto blogu.