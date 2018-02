Přijedou do pražských Letňan v létě Rolling Stones? Fanouškovský web je slibuje

Na facebooku a twitteru kapely Rolling Stones se před dvěma dny objevil poněkud tajnosnubný příspěvek. Fanouškovské stránky iorr.org jej nejen vysvětlují, ale dodávají k němu i podrobnosti. Zatím ovšem nepotvrzené.

„NO STOPPING! ‚Music is a necessity. After food, air, water and warmth, music is the next necessity of life.‘ (Keith Richards)“ Neboli „BEZ ZASTÁVKY! ‚Hudba je nutnost. Po jídle, vzduchu, vodě a teple je další životní potřebou‘,“ citují sociální sítě výrok kytaristy Rolling Stones Keithe Richardse.

Design vloženého vizuálu jasně napovídá, že se pravděpodobně jedná o vyhlášení dalšího turné „Stounů“, zatím ale bez uvedení jeho délky, dat a míst koncertů. K tomu, aby zájemce našel - zatím nepotvrzené - další podrobnosti, se musí na internetu proklikat na fanouškovské stránky iorr.org.

Vizuál No Stopping, pravděpodobně se vztahující k nadcházejícímu turné Rolling Stones

Tyto stránky dnes vyvěsily seznam čtrnácti koncertů v evropských městech, na kterých by letos Rolling Stones měli hrát. Turné by mělo začít 17. května v dublinském Croke Parku v Irsku a končit 7. července na Národním stadionu v polské Varšavě.

Pro české fanoušky, kteří v posledních letech museli svoji chuť vidět „největší rock´n´rollovou kapelu světa“ ukájet cestami do zahraničí, je důležité, že web na 4. července uvádí jako lokaci koncertu Rolling Stones pražské Letňany (a udává očekávanou kapacitu 80 tisíc lidí).

Rolling Stones v poslední době zvýšili koncertní aktivity. V Evropě koncentrovali naposledy vloni ve druhé polovině roku, kdy se několikrát přibížili z německé či rakouské strany českým hranicím. Reportáž LN z koncertu ve Spielbergu najdete zde.