Útočník z New Yorku se zřejmě inspiroval v Evropě. Čelí obvinění z podpory terorismu

NEW YORK Atentátník Akayed Ullah původem z Bangladéše, který se v pondělí v podchodu metra pod autobusovým nádražím na Manhattanu v New Yorku pokusil odpálit, se inspiroval teroristickými útoky v Evropě. S odvoláním na vyšetřovatele o tom v úterý informovala americká média. Autobusové nádraží si prý vybral kvůli všudypřítomné vánoční reklamě a výzdobě. V úterý byl obviněn z podpory terorismu.

Autobusové nádraží, které patří k nejrušnějším nejen ve Spojených státech, ale i na světě, si pak vybral kvůli všudypřítomné vánoční reklamě a výzdobě.



Sedmadvacetiletý Ullah vyšetřovatelům podle deníku The New York Times řekl, že improvizované výbušné zařízení na svém těle odpálil jako odvetu za americké nálety proti teroristickému hnutí Islámský stát (IS) v Sýrii a dalších zemích.

Další média pak s odvoláním na své zdroje uvedla, že svůj čin považuje také jako odplatu za vpád do Palestiny, kde jsou po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele nepokoje.

Newyorská policie v pondělí Ullaha obvinila z podpory terorismu, šíření teroristických hrozeb a nezákonného držení zbraní. V případě odsouzení mu hrozí až 15 let vězení. Další obvinění lze podle agentury AP očekávat od federálních soudců, kteří proti přistěhovalci z Bangladéše připravují vlastní proces.



Americká média rovněž bez upřesnění napsala, že inspiraci našel v teroristických útocích v Evropě v době Vánoc. Loni v prosinci zahynulo na adventním trhu v Berlíně 12 lidí včetně Češky, když do davu najel terorista s kamionem. V listopadu 2015 pak rozsáhlý teroristický útok zažila Paříž, kde radikálové při bombových a střeleckých útocích zabili na 130 lidí.

Vyšetřovatelé již v pondělí uvedli, že Ullah se sice hlásí k IS, ale že jednal zřejmě zcela sám, neboť nebyl s teroristickou sítí v aktivním kontaktu.

Návod na bombu našel na internetu

Návod na sestavení bomby našel na internetu a všechen potřebný materiál si koupil s výjimkou trubky, kterou vzal na stavbě, kde pracoval jako elektrikář. Výbušné zařízení pak sestavil v bytě v newyorské čtvrti Brooklyn, kde bydlel.

Šéf newyorské policie James O’Neill řekl, že trubku útočník naplnil hlavičkami zápalek, k jejichž zažehnutí pak použil rozbité osvětlení z vánočního stromku napájené baterií. Po zapnutí světla se obsah trubky vznítil a vedl k tlumené explozi. Výbuch ale nebyl silný, takže nevedl ke vzniku střepin, které při atentátech často působí ničivěji než samotná exploze nálože.

Po výbuchu některá média spekulovala o tom, že vzhledem k nezdaru útoku mohlo zařízení explodovat náhodně bez teroristova úmyslu. Jeden z policistů ale listu The New York Times řekl, že na záznamu bezpečnostní kamery, která incident zachytila, je jasně vidět, jak Ullah spojuje dráty, aby výbušninu aktivoval.

Zdravotní stav Ullaha, který se zotavuje na manhattanské klinice Bellevue, lékaři označují jako vážný, na životě ale ohrožen není. Při výbuchu utrpěl tržná zranění a popáleniny na ruce a v oblasti břicha. Lehce zraněni byli ještě tři další lidé.