Autoři loga Národní galerie: ‚Neopisovali jsme.‘ Zakázka za 1,3 milionu korun vyvolala diskuse

PRAHA Studio Najbrt vyhrálo designérskou soutěž na novou vizuální identitu Národní galerie. Kolem zakázky za 1,3 milionu korun se ale záhy po vyhlášení výsledků rozpoutala diskuse. Na designéry Aleše Najbrta a Zuzanu Lednickou se snesla kritika, že jejich nápad není originální, že se inspirovali u australských a britských galerií Art Gallery of Western Australia a Foundation for Art and Creative Technology.

„Nikdy jsme nepracovali a nepracujeme tak, abychom někoho záměrně kopírovali. Ani v rámci námi vytvořené rešerše jsme tato loga nenašli. V případě Art Gallery to bylo nejspíš proto, že jsme hledali komplexní vizuální styly, a to tato galerie nemá, a logo Liverpoolu bylo zveřejněno až po prvním kole pražské soutěže, takže naprosto odmítáme nařčení z kopírování,“ obhajují svou práci Lednická s Najbrtem. V rozhovoru pro LN dodávají, že je logické, když při podobných úkolech různí designéři dojdou k podobným řešením.



Nové logo chce dát prostor umění. Pro různé příležitosti budou písmena černá či bílá nebo v podobě linky, kterou překryje obraz či text.