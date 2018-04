Až 55 tisíc žáků navštěvuje v Německu výuku islámu. O 13 tisíc více než před dvěma lety

BERLÍN V Německu navštěvuje ve školách výuku islámu kolem 55 000 žáků. Vyplývá to z ankety na ministerstvech kultury všech 16 spolkových zemí, o kterém dnes informovala agentura DPA. Před dvěma lety poskytoval vzdělávací systém výuku islámu 42 000 dětem a mladistvým.

V současnosti nabízí hodiny islámského náboženství přes 800 škol. Dřívější průzkum zadaný Německou islámskou konferencí naznačil, že poptávka stále není pokryta.

V roce 2008 si podle šetření přálo 76 procent muslimů od 16 let výuku islámu na veřejných školách. Přibližně 650 000 studentů od šesti do 18 let by tehdy chodilo na islámské náboženské kurzy, pokud by měli tu možnost.



Z celkového počtu 82,5 milionu obyvatel žije v Německu přibližně 4,7 milionu muslimů, většinou přistěhovalců z Turecka a jejich potomků. Několik set tisíc muslimů přišlo do Německa i v rámci migrační vlny z Blízkého východu a severní Afriky v posledních letech.