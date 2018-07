Až desetina Rusů se chce vystěhovat, nejvíce je láká Německo

MOSKVA Odcestovat z Ruska k trvalému pobytu v zahraničí si přeje desetina ruských občanů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění státní sociologické společnosti VCIOM. Za nejpřitažlivější stát Rusové považují Německo.

Myšlenka na trvalou změnu pobytu je podle průzkumu nejpopulárnější u věkové skupiny 18 až 24 let. Podíl mladých Rusů toužících po životě v zahraničí se blíží jedné třetině. Šestadvacet procent z nich už informace o poměrech v nové vlasti vyhledává, 22 procent studuje jazyk. Desetina chce vycestovat do dvou let.



Za Německem se v žebříčku nejvhodnějších míst pro emigraci umístily Spojené státy následované Španělskem.

Podle komentáře VCIOM podíl mladých Rusů toužících změnit prostředí v žádném případě nelze vysvětlovat jako touhu „uniknout z tíživé ruské reality“. Jde prý o důkaz otevřenosti mladé ruské generace vůči cizině a možná dokonce o „výzvu okolnímu světu“, jemuž se mladí Rusové chtějí ukázat.



Společnost VCIOM ze sta procent vlastní stát. Podle slov jejího ředitele Valerije Fjodorova jsou hlavními zadavateli průzkumů Kreml a monopolní vládní strana Jednotné Rusko. Výsledky jimi objednaných průzkumů lze publikovat jen s úředním souhlasem.