Až odvolíte, podpořte referendum, prosí voliče ‚zachránci‘ Nemocnice Na Františku

PRAHA Iniciativa na podporu pražské Nemocnice na Františku urgentně hledá pomoc. První městská část totiž nabízí „špitál“ soukromníkům, což kritizují někteří občané v čele s advokátem Pavlem Čižinským, politici Prahy 7 i opozice. Zařízení totiž využívá mnoho pacientů a podmínky předání do soukromých rukou by podle kritiků byly značně nevýhodné. „Hledáme dobrovolníky, kteří by poblíž volebních místností nabízeli občanům Prahy 1, kteří půjdou volit prezidenta, zda by nepodpořili i místní referendum,“ nabádá Čižinský skrze sociální sítě.

Kritici současného jednání o budoucnosti Nemocnice Na Františku na břehu Vltavy, která je spádovým zařízením pro obyvatele Prahy 1 i Prahy 7, hovoří o případné ztrátě kontroly nad nemocnicí, omezení dostupné péče pro občany i o faktické privatizaci.



2200 hlasů nutných pro referendum

„Pomozte prosím se sbíráním podpisů pro místní referendum ‚Zachraňme Nemocnici Na Františku‘ při prezidentské volbě. Hledáme dobrovolníky, kteří by poblíž volebních místností nabízeli občanům Prahy 1, kteří půjdou volit prezidenta, zda by nepodpořili i místní referendum,“ napsal Pavel Čižinský na svůj facebookový profil.

V iniciativě, která si klade za cíl zamezit převodu nemocnice do soukromých rukou, vystupuje jako zmocněnec Přípravného výboru pro konání místního referenda.

Obyvatele zároveň uklidnil tím, že nejde o porušení volebního zákona, jak by si mnozí mohli myslet. „Ten zakazuje v blízkosti volebních místností pouze agitaci pro prezidentské kandidáty. A občany Prahy 1 je jinak dosti obtížné zastihnout,“ vysvětlil, proč se k tomuto kroku uchýlil. „Naším cílem je sesbírat cca 2200 podpisů pro uskutečnění místního referenda na Praze 1 o budoucnosti Nemocnice Na Františku,“ vylíčil pro server Lidovky.cz Čižinský, proč je potřeba sesbírat podpisy.

Plebiscitem proti radnici

Městské části se ale podle advokáta taková aktivita nelíbí. Vedení radnice se jim prý snaží znemožnit sbírání hlasů minimálně v tom, že jim nechce povolit stánky, v nichž by mohli občané podpisové archy podepisovat.

„Vedení Prahy 1 dnes (ve čtvrtek - pozn. red.) zakázalo základním školám, které pod Prahu 1 spadají a v nichž jsou volební místnosti, aby sběračům podpisů požadujících referendum zapůjčily stoly, na nichž by občané mohli petici podepisovat. Občané tedy budou muset petici podepisovat na koleni, na zdi, na autě,“ vysvětlil Čižinský.

Sám dokonce obdržel e-mail s omluvou od jedné základní školy, která zapůjčení stolu již dříve přislíbila, kvůli pokynu z radnice prý ale nakonec nábytek na akci zapůjčit nemůže.

Tisková mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková ale na dotaz serveru Lidovky.cz, týkající se případného referenda, do uzávěrky tohoto textu neodpověděla. Stanovisko městské části tak není jasné.

Pokud by se podařilo referendum prosadit, nemohlo by vedení radnice do jeho uspořádání o dalším osudu nemocnice rozhodnout. Případný plebiscit by se pravděpodobně konal společně s komunálními volbami na podzim.



Důvodů k jeho svolání mají kritici z opozice, ale i z řad politiků Prahy 7, hned několik. Proces takzvaného koncesního řízení, jehož výsledkem má být provozování služeb soukromým dodavatelem, v nich vyvolává obavu o osud známé pražské nemocnice.

„Navržená smlouva je finančně i jinak velmi nevýhodná pro Prahu 1, chceme, aby se k této důležité otázce mohli vyslovit všichni občané Prahy 1,“ stojí v jejich společném prohlášení. Chtějí proto, aby městská část zrušila dosavadní proces hledání soukromého provozovatele Nemocnice Na Františku a zrušila též všechny smlouvy, které v rámci tohoto procesu již uzavřela.

Městská část Praha 1 vyhlásila koncesní řízení na provozovatele už v listopadu loňského roku. Jako důvod byla prezentována dlouhodobá prodělečnost nemocnice, přičemž za uplynuly kalendářní rok se počítá se ztrátou 60 až 70 milionů korun.

POPIS KONCESE „Součástí plnění bude zachování péče ve stávající kvalitě a rozsahu. Základním účelem koncese je poskytování zdravotní péče, vytvoření moderního zdravotnického zařízení, které bude nadstandardně vybavené pro pohodlí pacientů jak ležících, tak i ambulantně ošetřovaných a bude disponovat moderní medicínskou technologií a kvalitními týmy odborníků.

Zadavatel předpokládá přechod zaměstnanců na provozovatele nového. Rozsah a obsah předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky na služby je podrobně specifikován v koncesní smlouvě.“ zdroj: web Prahy 1

Celková hodnota plánované koncese na 35 let je odhadována na 10,5 miliardy korun. První městská část stanovila nájemné půl milionu měsíčně, zároveň však podmínky koncese navrhují kompenzaci ze strany radnice řádově 50 až 60 milionů korun ročně. Konkrétní podoba smlouvy má vzejít z výběrového řízení.

Jenže podle kritiků koncese má Nemocnice Na Františku i přes špatné hospodářské výsledky „velký rozvojový potenciál“.

„Než hledat narychlo ve špatně připraveném koncesním řízení soukromého provozovatele, vidíme jako prioritu podrobně posoudit příčiny špatného hospodaření (včetně provedení hloubkového auditu) a ty zlepšit. Pokud zlepšení hospodaření není v silách Prahy 1, je vhodné obrátit se na hlavní město Praha či na ministerstvo zdravotnictví,“ píší „zachránci“ nemocnice na svém webu.

Pražský magistrát v tomto týdnu ostatně uvedl, že má ambici převzít provozování nemocnice. Žádá také, aby v případě převzetí provozu zařízení přešly pod Prahu i nemovitosti. Záměr už schválili radní. Podle šéfky úřadu Adriany Krnáčové (ANO) chce magistrát zaručit lůžkovou péči pro obyvatele. Převzetí by zároveň zapadalo do dlouhodobější strategie města.

„Je to spádové zařízení pro Prahu 1, ale i pro Prahu 7, a já naprosto rozumím tomu, že stejnou jistotu chtějí mít i lidé, kteří v těchto částech Prahy žijí. Zároveň to dává smysl i ze širší perspektivy, protože v současné době nevlastníme žádné zařízení s akutními lůžky,“ uvedla primátorka.

Vedení Prahy 1 se jednání nebrání, odmítá však převod nemovitostí nemocnice na magistrát a tendr na provozovatele zatím rušit nehodlá. I když magistrát má možnost převzetí nemocnice nabídnout, finální rozhodnutí je v kompetenci městské části Praha 1.

Starosta Prahy 7 je pro spolufinancování

Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (KDU-ČSL/Trojkoalice) by ale už nabídka města měla znamenat konec plánů na soukromé provozování. Odkázal se na institut péče řádného hospodáře. Magistrát by však podle něj měl nabídnout spolufinancování a možnost, aby nemocnice zůstala i nadále ve správě Prahy 1.

Podle tamního radního Daniela Hodka (ČSSD) bude další podoba provozu nemocnice záležet na výsledku společného rozhovoru mezi městem a radnicí.

„Rozhodující bude, aby bylo zvoleno co nejvhodnější řešení pro nemocnici a byla zachována péče v současném rozsahu. Dnešní rozhodnutí ale vítám a jsem rád, že máme silného partnera,“ řekl Hodek ČTK. Najít třetího partnera radnice prý zkoušela proto, že se v minulosti nedohodla s ministerstvem financí ani pojišťovnami.