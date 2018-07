‚Až přestane dělat zemi ostudu.‘ Plzeňstí radní neodpustili Hradu parkovné po návštěvě Zemana

PLZEŇ Plzeňští radní zamítli žádost Plzeňského kraje o prominutí platby za parkovné vozidel prezidenta Miloše Zemana během jeho poslední návštěvy města v hodnotě 1066 korun. Částku je město ochotno uhradit v případě, že hlava státu začne Českou republiku vhodně reprezentovat.

O situaci informoval Deník.cz. Žádost o prominutí podal Plzeňský kraj, který byl loni v říjnu oficiálním pořadatelem návštěvy hlavy státu. Podle informací iDnes.cz prezident a jeho doprovod využili parkovací místa pro třináct vozidel na zpoplatněných místech.

„Zažádali jsme o prominutí parkovného. Není to poprvé, kdy jsme takto žádali. Většinou nám bylo vyhověno, tentokrát ne,“ vyjádřil se pro iDnes.cz k situaci mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje René Zeithaml.



Radní by byli ochotni částku prominout v případě, že by prezident Zeman změnil své veřejné vystupování. „Až prezident ČR přestane dělat naší zemi ostudu, může Plzeň uhradit vyblokovaná parkovací místa, která prezidentská kancelář využívala během jeho návštěvy. Se Zemanem se toho ale už nedočkáme!“ vyjádřil se pro Deník k rozhodnutí rady náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).

Ostře na rozhodnutí a hlavně podmínku plzeňských radních reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který radní označil za „plzeňské politické ubožáky“ a požádal je o zaslání složenky, kterou by byl ochotný zaplatit sám.

Na svém Twitteru se plamenně vyjádřil i k výroku náměstka primátora Šindeláře. „Takže takhle se teď v Plzni platí parkovné! Pokud soudruzi seznají, že je host politicky OK, je to zdarma. Pokud se host soudruhům nelíbí, “cáluje”!“ rozčiloval se Ovčáček. Celou událost považoval za uzavřenou poté, co celou částku zaslal ve prospěch Diecézní Charity Plzeň.



Miloš Zeman navštívil Plzeňský kraj v říjnu minulého roku, jeho třídenní návštěva západočeského kraje byla v pořadí již pátou oficiální cestou do tohoto regionu.