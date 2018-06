Babiš a Hamáček hlásí: Rozumíme si. Lídři ANO a ČSSD navázali osobní kontakt

PRAHA Bývalý premiér Bohuslav Sobotka a někdejší ministr financí Andrej Babiš byli jako italská rodina. „Oje*al český stát,“ vyčítal šéfovi ANO Sobotka. „Je to zbabělec, utíká z boje,“ prohlašoval Babiš. Zdálo se, že mezi ANO a ČSSD už nikdy žádná vládní koalice nevznikne.

Nyní je všechno naopak. Jedním z hlavních důvodů, proč se oba subjekty přibližují ke společné vládě, je podle informací LN fakt, že lídři Jan Hamáček a Andrej Babiš našli společnou chemii.



Co dohodneme, platí

Oba předsedové se nezdráhají veřejně pochválit. „Určitě si rozumíme mnohem více. Pan Hamáček normálně komunikuje, drží slovo,“ řekl LN šéf ANO. ­

„Pokud spolu jednáme o společném projektu, nešlo by to bez základní důvěry. Myslím, že s panem Babišem se nám to povedlo. Absolvovali jsme spolu mnoho hodin jednání. Vše, na čem jsme se kdy dohodli, platilo. Jsem rád, že to takto zatím funguje,“ souhlasí Hamáček.

Pokud ČSSD schválí v referendu vstup do koalice, právě naladění mezi nimi bude klíčem ke stabilitě. „Je to pragmatický vztah z­obou stran. Andrej Babiš ví, že potřebuje vládu s důvěrou, takže nemůže vedení ČSSD urážet. Vedení ČSSD si zase uvědomilo, že téma Antibabiš nefunguje. Vědí, že pokud se mají strany proti sobě vymezovat, tak programově,“ míní politolog a Hamáčkův poradce Pavel Šaradín.

Zdroje LN blízké vedení ČSSD se shodují, že klíčem je neformální lidská komunikace, „small talk“, která chyběla mezi Sobotkou a Babišem. „Vídali se jen na oficiálních schůzích a jednáních. Měli úplně odlišnou povahu. Hamáček si uvědomuje, že nechce-li v Babišově vládě shořet, musejí s ­Babišem najít společnou řeč,“ řekl LN zdroj z vedení strany.