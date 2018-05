Babiš a Hamáček opět jednají o společné vládě. Šéf KSČM jim předloží návrh smlouvy o toleranci

PRAHA Předsedové ANO Andrej Babiš a ČSSD Jan Hamáček se sešli v pondělí odpoledne k dalšímu jednání o možném sestavení společné vlády. Druhé části schůzky se zúčastní podobně jako koncem dubna také předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana by měla menšinový kabinet ANO a ČSSD ve sněmovně tolerovat. Filip (KSČM) uvedl, že předloží Babišovi (ANO) a Hamáčkovi (ČSSD) návrh smlouvy o toleranci případné menšinové vlády ČSSD a ANO ze strany KSČM. Babiš se před schůzkou nechtěl k většině otázek vyjadřovat, aby nenarušoval proces vyjednávání.

Babiš a Hamáček mají probírat zejména koaliční smlouvu, do níž chce sociální demokracie prosadit několik pojistek, které ANO odmítá. Jde například o ustanovení, podle kterého by po demisi všech ministrů za ČSSD musel skončit i premiér. Opustit kabinet by měl podle požadavku sociální demokracie i prvoinstančně odsouzený člen vlády. Požadavek míří na premiéra v demisi Babiše, který je stíhaný v případu Čapí hnízdo.



Neshoda trvá i na dalším požadavku ČSSD, aby některé sněmovní funkce opustili politici SPD Tomia Okamury. Babiš nechtěl upřesnit, zda ANO podmínky ČSSD akceptuje. „Zeptejte se v sociální demokracii, já slíbil, že se k tomu nebudu vyjadřovat,“ konstatoval. „Mně teď psal pan (statutární místopředseda ČSSD Jiří) Zimola, že zítra (v úterý) pošle vyjádření k návrhu koaliční dohody. S panem Hamáčkem jsem se neviděl týden, tak se jdeme zeptat, co je nového,“ řekl novinářům před jednáním.

ANO a ČSSD by měly dohromady 93 poslanců

O vstupu ČSSD do vlády s ANO by sociální demokraté rozhodovali ve vnitrostranickém referendu. Hamáček nedávno uvedl, že pokud nenastane nějaký zásadní problém, vedení ČSSD by ho mohlo vyhlásit v pátek. „Nechci narušovat proces, kdy se pan Hamáček snaží přesvědčit ČSSD, aby s námi šla do vlády, takže to nechci moc komentovat,“ vysvětlil Babiš, proč nechce sdělovat podrobnosti.

Minulý týden vyjednavači ANO a ČSSD dokončovali práce na programovém prohlášení, v něm by podle vyjádření politiků zásadní problém být neměl. Babiš nechtěl odhadovat, kdy by mohla být dohoda hotová. „Kladete mi otázky, na které neznám odpověď,“ uvedl.

Kluby poslanců ANO a ČSSD mají dohromady 93 hlasů, s poslanci KSČM by to bylo 108 hlasů. Vláda potřebuje pro získání důvěry hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Při plně obsazené sněmovně je to 101 hlasů.

ČSSD dostala od ANO nabídku, aby vedla pět ministerstev včetně ministerstva vnitra. Sociálním demokratům by měla připadnout i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničí.