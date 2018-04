Babiš a jeho slovenský protějšek Pellegrini chtějí v EU větší roli členských států

PRAHA Evropské unii hrozí fragmentace a tento proces se zastaví jen v případě, že se budou více respektovat zájmy jednotlivých členských států. Při návštěvě Prahy to řekl novinářům slovenský premiér Peter Pellegrini. Jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO) uvedl, že i Česko si přeje větší roli členských států na úkor Evropské komise.

„Vnímáme riziko možné politické i ekonomické fragmentace Evropy,“ řekl Pellegrini. Takové rozdrobení podle něj hrozí nejen mezi staršími a mladšími zeměmi unie, ale i mezi státy na severu a na jihu kontinentu. „Jen respekt v otázkách našich národní zájmů může přispět k tomu, aby se tento proces zastavil,“ doplnil slovenský premiér.



Jako nástroj pro silnější prosazování národních zájmů v EU může podle Pellegriniho sloužit visegrádská skupina (V4), jejímiž členy jsou vedle Česka a Slovenska také Polsko a Maďarsko a jejíž předsednictví Slovensko v červenci převezme. V rámci tohoto předsednictví se bude snažit prosazovat společné zájmy čtyř středoevropských států při přípravě příštího rozpočtu EU a při jednání o nových azylových pravidlech unie. Země V4 shodně odmítají kvóty pro rozdělování uprchlíků a kladou důraz na ochranu vnějších hranic EU a pomoc v zemích, odkud migranti přicházejí.

V4 vidí jako dobrý nástroj pro prosazování českých postojů i Babiš. „Spojuje nás, že bojujeme za své národní zájmy,“ řekl o skupině český premiér. Připomněl také takzvaný slavkovský formát, což je spolupráce Česka, Slovenska a Rakouska, který podle něj má pomoci hledat v EU spojence při prosazování zájmů středoevropských států.

Babiš: Evropská unie potřebuje reformu

Babiš také prohlásil, že Evropská unie potřebuje reformu. Nejdůležitější podle něj je dokončení vnitřního trhu, tedy zajištění volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, aby se pracovníci ani firmy nepotýkali v jiných evropských zemích s překážkami. „Já říkám, Evropo, musíme najít nejdřív ty čtyři základní svobody a až potom bychom se měli více integrovat. To znamená míň různých nařízení komise a víc vlivu a slova členských států,“ řekl.

Český a slovenský premiér ve středu jednali také o přeshraniční dopravě, která je podle Pellegriniho významná i kvůli tomu, že Česko je pro Slovensko druhý největší obchodní partner a druhá nejčastěji navštěvovaná turistická destinace. Slovenský premiér v této souvislosti oznámil záměr vybudovat vysokorychlostní železnici mezi Bratislavou a Brnem, která by navazovala na úsek do Prahy. Celkově by se trať měla stát součástí evropského železničního koridoru z Bělehradu do Berlína a zajistit, že Česko i Slovensko budou součástí hlavní evropské dopravní tepny.

Pellegrini se po jednání s Babišem setkal v Poslanecké sněmovně s jejím předsedou Radkem Vondráčkem (ANO). Oficiální program uzavřel schůzkou s předsedou Senátu Milanem Štěchem (ČSSD) a předsedy senátních výborů pro zahraniční věci a pro EU Františkem Bublanem (ČSSD) a Václavem Hamplem (KDU-ČSL).