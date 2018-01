Babiš: ANO čeká na sjezd ČSSD kvůli různým názorům jejích lídrů

DAVOS/PRAHA Vyjednávači ANO měli při jednáních o vládní spolupráci pocit, že ve vedení sociální demokracie nepanují jednotné názory. Z toho důvodu se hnutí rozhodlo, že počká na volbu nového vedení ČSSD v druhé polovině února a následně bude intenzivně jednat. Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to ve čtvrtek řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Babiš označil za neseriózní podmínky pro vstup do vlády, se kterými přišel úřadující šéf sociální demokracie Milan Chovanec. „Pokud říká, že ANO nemůže mít spravedlnost, vnitro a ministerstvo financí, tak říká co? Že on ovlivňuje policii?“ kritizoval Babiš podmínku ČSSD, aby se ANO s ohledem na vyšetřování případu Čapího hnízda vzdalo některých ministerstev.

Chovanec ve čtvrtek v tiskové zprávě uvedl, že přerušení vyjednávání do sjezdu ČSSD ukazuje na spolupráci ANO s KSČM a SPD. Takovou interpretaci Babiš odmítá. „To není pravda,“ řekl. ANO podle něj po volbách jasně deklarovalo, s kým chce spolupracovat, ale možní partneři to odmítli. „Všichni chtějí pracovat v opozici, prosazovat z ní program, i když nechápu jak,“ řekl Babiš.

Jednání s ČSSD podle Babiše u ANO zanechala pocit, že ve straně není jednotný názor. „A že situace je pod vlivem blížícího se sjezdu. Tak v rámci výboru došlo k debatám, že radši počkáme na nové vedení ČSSD a potom budeme intenzivně vyjednávat,“ uvedl. Sociální demokracie bude nové vedení po neúspěchu ve sněmovních volbách vybírat v Hradci Králové 18. února.

ODS podle Babiše spolupráci s ANO ve středu odmítla s tím, že si ji její voliči nepřejí. „A u KDU-ČSL je tu zase podmínka, že nechtějí být ve vládě s někým, kdo je trestně stíhaný. Tam nějaký další prostor pro vyjednávání není,“ konstatoval Babiš. Jednání s KSČM a SPD proto nechápe jako špatný signál. „Kdybychom jednali například jen s ODS, tak se nám ve finále může stát, že nás odmítnou. My musíme mluvit se všemi, to je nejlepší přístup,“ vysvětlil.

Babiš nechtěl upřesnit, jaké uspořádání by preferoval při skládání druhého kabinetu. „Preferujeme stabilní vládu, může být koaliční, koaliční menšinová, nebo menšinová,“ uvedl. Tradiční strany podle něj ANO neustále odmítají, případně si jako například lidovci kladou podmínky, které nejsou akceptovatelné.