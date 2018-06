Babiš bude řešit co s e-neschopenkou, Putin v Číně a Elvis v Praze

PRAHA Vláda ve středu přerušila debatu o návrhu na odložení projektu elektronických neschopenek, které se měly v Česku používat od příštího roku. Dnes se k e-neschopence uskuteční ještě zvláštní porada s experty.

Ministerstvo nedokázalo Babišovi odpovědět. Podle ministerstva práce není zavedení od ledna reálné a představovalo by masivní zásah do nemocenské. Vedení resortu navrhuje e-neschopenky teď ze zákona vyškrtnout a připravit úplně novou úpravu, podle níž by nový projekt fungoval od roku 2021. „Návrh je samozřejmě změnit termín, ale ministerstvo práce slibuje, že od 1. ledna 2019 zavede předběžný systém, kdy lékař při vystavení elektronické neschopenky využije registr ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Babiš. Podle něj mu zástupci ministerstva nebyli schopni ve středu na jeho otázky odpovědět, uskuteční se proto v pátek zvláštní porada.

Dbalý opět před soudem. Městský soud v Praze pokračuje od 8:00 v projednávání údajného zmanipulování zakázek Nemocnice Na Homolce. Obžalobě čelí mj. bývalý ředitel Vladimír Dbalý.

Loučení s „Věrou“. V krematoriu Strašnice proběhne od 9:20 poslední rozloučení s Věrou Perlingerovou, která pracovala jako řídící letového provozu a spolupodílela se na vývoji pasivního radiolokátoru Věra.



Hlava Ruska se potká s čínskou. Ruský prezident Vladimir Putin je dnes na návštěvě Číny. V předvečer summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (9.-10. června) se sejde se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Startuje G7. V kanadském La Malbaie začíná dvoudenní summit skupiny sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7.

Elvis v Praze. Od 19:00 začne v pražské O2 areně koncertní turné Elvis Live on Screen, ve kterém ožijí písně krále rock and rollu Elvise Presleyho. Koncert doprovodí Český národní symfonický orchestr. Programem diváky provede Elvisova manželka Priscilla.