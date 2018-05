Babiš chce co nejdříve Zemanovi předložit nové ministry, hodlá dodržet termín do konce června

PRAHA V případě kladného výsledku referenda sociální demokracie o vstupu do vlády s hnutím ANO chce premiér v demisi Andrej Babiš prezidentovi Miloši Zemanovi co nejdříve předložit návrh sestavení nové vlády. Ve čtvrtek bude v Lánech s hlavou státu hovořit o termínech spojených s ustavením nového kabinetu. „Samozřejmě budeme diskutovat situaci ohledně vlády, referenda, důvěry,“ uvedl s tím, že chce dodržet termín jmenování nového kabinetu do prázdnin.

„Prezident dal termín do konce června, já ten termín chci dodržet,“ řekl Babiš, kterého prezident slíbil podruhé jmenovat premiérem ještě před vyhlášením výsledků hlasování ČSSD o vstupu do vlády, tedy do 15. června. Zeman chce tímto postupem podle vyjádření pro Českou televizi mimo jiné urychlit vznik vlády. Tento krok je podle něho tlakem na ČSSD i na Babiše.



Zeman už minulý týden na Žofínském fóru řekl, že Babiše jmenuje bez ohledu na výsledek referenda. Zvažuje, že před hlasováním o důvěře vládě by přijel Babiše do Sněmovny podpořit. Udělal to i v prvním případě.

Zeman předpokládá, že ČSSD v referendu vládní účast podpoří. Je ale připraven i na negativní stanovisko sociální demokracie. „Mám připravený plán B, ale ten sdělím nejdříve Andreji Babišovi,“ dodal prezident. Tímto plánem nemyslí předčasné volby, proti kterým se už několikrát vyslovil a které označil za plán C. Dlouhodobě podporuje buď koalici ČSSD a ANO s podporou komunistů, nebo spolupráci ANO, KSČM a hnutí SPD.