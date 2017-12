Babiš chce v budoucnu do Libye poslat vojenskou jednotku

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl, aby perspektivně Česká republika poslala do Libye vojenskou jednotku na ochranu hranice této země.

Úkolem vojáků by byl boj proti migraci. V současnosti Česká republika plánuje na pomoc Libyi poslat peníze. Babiš to dnes řekl novinářům po uvedení nové ministryně Karly Šlechtové (za ANO) do úřadu. Šlechtová chce v úřadě zjistit, zda je česká armáda bojeschopná. Na velké zakázky připravené předchozím ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO) je připravena nechat zpracovat odborné posudky.