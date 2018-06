Babiš dostane na sestavení vlády od Zemana čtrnáct dní. Je to tlak, aby věc urychlil, řekl prezident

PRAHA Prezident Miloš Zeman prohlásil, že očekává od Andreje Babiše, že sestaví druhou vládu během dvou týdnů. „Je slušné počkat na výsledky referenda ČSSD samozřejmě, ale v zásadě si myslím, že tak 14 dní je maximum,“ odpověděl Zeman v předtočeném rozhovoru pro Českou televizi na otázku, kolik času dá Babišovi na sestavení vlády.

Prezident Miloš Zeman jmenuje Andreje Babiše premiérem ve středu 6. června. Výsledky referenda, v němž členové ČSSD hlasují, zda se strana pustí do vlády s Babišovým hnutím ANO, budou oznámeny 15. června. Kolem 20. června by tedy Zeman chtěl znát složení druhé Babišovy vlády. Poté by začala běžet 30denní lhůta, během níž musí vláda požádat o důvěru v Poslanecké sněmovně. Babiš minulý týden mluvil přibližně o 10. červenci. VÍCE ZDE:

Zeman podle svých slov chce tlačit na to, aby v Česku rychle vznikla vláda s důvěrou. „Jednání o vládě trvá velmi dlouho, toto prohlášení je pokus to tak trochu urychlit. Je to nejenom tlak na ČSSD, ale i na Andreje Babiše, aby věc urychlil,“ prohlásil Zeman.

Prezident věří, že referendum v ČSSD dopadne dobře pro Babišovu vládu a strany vytvoří koalici s podporou KSČM. „Mám i plán B, ale nebudu ho sdělovat. Věřím, že referendum v ČSSD dopadne, mám jisté signály,“ naznačil Zeman, který tvrdí, že by předčasné volby „bral za svoji osobní politickou porážku“.

Zeman v rozhovoru pro Českou televizi také vyjádřil přetrvávající nechuť podpořit kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho na pozici ministra zahraničních věcí. „Mít ve vládě jako ministra sluníčkáře by bylo popřením programového prohlášení vlády,“ řekl na otázku, jestli by byl ochotný Pocheho jmenovat. „Velmi bych to uvítal, kdyby ČSSD navrhla někoho jiného, viděl bych to jako gesto dobré vůle,“ podotkl Zeman.

Spekulace o podpoře Hynka Kmoníčka na stejný post také vyvrátil. Podle prezidenta Kmoníček zatím nesplnil všechny úkoly jako velvyslanec v USA. Zeman naopak nepřímo podpořil Jana Kohouta, u kterého ocenil především jeho předešlé ministerské zkušenosti.